Könnte Leben auf der Venus existieren? Die Möglichkeiten erkunden

Ein aktueller Artikel in Astrobiology diskutiert die Möglichkeit der Existenz von Leben auf der Venus, einem Planeten, der aufgrund seiner extremen Temperaturen und Schwefelsäurewolken oft als unwirtlich gilt. Während die rauen Bedingungen auf der Venus es unwahrscheinlich machen, erdähnliches Leben zu finden, argumentieren Forscher, dass dies die Möglichkeit aller Lebensformen nicht ausschließt.

Venus, oft als Schwesterplanet der Erde bezeichnet, hat eine ähnliche Masse und Dichte. Allerdings ist seine Oberfläche sengend heiß und seine Atmosphäre weist im Vergleich zur Erde eine deutlich geringere Wasseraktivität auf. Es wird angenommen, dass die Wolken auf der Venus aus konzentrierter Schwefelsäure bestehen, was die Unwirtlichkeit des Planeten noch verstärkt.

Trotz dieser Herausforderungen betonen Forscher, dass die physikalischen Prinzipien des Lebens auf der Erde die Existenz von Leben auf der Venus nicht kategorisch ausschließen. Auf dem Planeten steht reichlich Energie zur Verfügung, und der Energiebedarf für die Wasserspeicherung und den Aufbau von Biomasse ist nicht übermäßig hoch. Abwehrmaßnahmen gegen Schwefelsäure sind zwar hypothetisch, aber denkbar und könnten Vorbilder auf der Erde haben. Darüber hinaus bleibt die Idee, dass das Leben auf der Venus konzentrierte Schwefelsäure als Lösungsmittel anstelle von Wasser verwenden könnte, eine spekulative Möglichkeit.

Darüber hinaus sind Metalle auf der Venus wahrscheinlich nur in begrenztem Umfang verfügbar und die Strahlungsumgebung ist vergleichsweise harmlos. Diese Faktoren tragen zur potenziellen Lebensfähigkeit in einer solch erdähnlichen Umgebung bei.

Die Autoren schlagen vor, dass zukünftige Weltraummissionen mit Schwerpunkt auf Astrobiologie die Entwicklung von Beobachtungen und Missionen in Betracht ziehen sollten, die in der Lage sind, Leben auf der Venus zu entdecken. Während die Aussichten, Leben zu finden, spekulativ sind, rechtfertigt der wissenschaftliche Lohn der Entdeckung von Leben in einer solch unwirtlichen Umgebung Forschungsbemühungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Venus zwar erhebliche Herausforderungen für die Erhaltung erdähnlichen Lebens darstellt, es jedoch weiterhin möglich ist, dass auf dem Planeten andere Lebensformen existieren könnten. Die Studie ermutigt zu weiteren Untersuchungen der möglichen Existenz von Leben auf der Venus und zur Entwicklung von Missionen, die es entdecken können, falls vorhanden.

Quelle: Bains, W., Petkowski, JJ, Seager, S. (2023). Könnte mikrobielles Leben tief in den Wolken der Venus existieren? Astrobiologie. DOI: 10.48550/arXiv.2306.07358