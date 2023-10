Untersuchung von Klimawandel und Strahlung im Weltraum: Die PRETTY CubeSat-Mission

By

Der schuhkartongroße PRETTY CubeSat, der mit Europas nächster Vega-Trägerrakete starten soll, zielt darauf ab, wertvolle Umweltinformationen zu sammeln, indem er reflektierte Funksignale von Satelliten des Global Navigation Satellite System (GNSS) nutzt. PRETTY, kurz für Passive REflecTometry and dosimeTrY, wird die Signale von direkt darüber sichtbaren GNSS-Satelliten empfangen und die Signale vergleichen, um Eis- und Meereshöhenmessungen mit hoher Genauigkeit abzuleiten. Diese Daten werden zu einem besseren Verständnis der Klimawandelraten beitragen. Darüber hinaus wird PRETTY auch die Strahlenexposition mithilfe eines miniaturisierten Dosimeters verfolgen, was dazu beitragen wird, die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zukünftiger Kleinsatelliten sicherzustellen.

Im Gegensatz zu früheren Reflektometrie-Missionen, die direkt auf die Erdoberfläche blicken, wird PRETTY in einem flachen Winkel blicken. Dieser innovative Ansatz ermöglicht eine glattere Meeresoberfläche und kohärentere reflektierte Signale. Darüber hinaus wird PRETTY erstmals eine neue GNSS-Frequenz, E5/L5, einsetzen. Dieses Frequenzband bietet nachweislich eine überlegene Genauigkeit bei Bodentests. Die Mission umfasst auch Strahlformungstechnologie, die es der Nutzlast ermöglicht, sowohl die direkten als auch die reflektierten Signale gleichzeitig zu verfolgen.

Die PRETTY CubeSat-Mission wurde von einem rein österreichischen Konsortium entwickelt, wobei Beyond Gravity Austria der Hauptauftragnehmer für die Reflektometrie-Nutzlast ist, Seibersdorf Laboratories eine Strahlungsdosimeter-Nutzlast beisteuert und die Technische Universität Graz als Gesamtsystemintegrator und Betreiber fungiert. Das Raumschiff wird durch seinen Rechenkern, der in Kombination mit Patch-Antennen und einem softwarebasierten Radio arbeitet, in der Lage sein, intensive Berechnungen durchzuführen.

Aufgrund des hohen Rechenaufwands der Mission plant Pretty, zwei Beobachtungssitzungen pro Tag durchzuführen, die jeweils maximal eine halbe Stunde dauern. Die gesammelten Daten werden von einem wissenschaftlichen Konsortium unter der Koordination der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie genutzt. Die am meisten erwarteten Beobachtungsgebiete sind die Pole, da dort während der geplanten einjährigen Laufzeit der Mission voraussichtlich die größten Änderungen der Oberflächenhöhe auftreten werden.

Quellen:

– Originalartikel: „Testing 'slant' reflektometry“ – TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -testing-slant-reflectometry/)

– Definitionen:

GNSS: Globales Navigationssatellitensystem

CubeSat: Eine Art miniaturisierter Satellit, der sich durch seine standardmäßige kubische Form von 10 cm auszeichnet

Höhenmessung: Die Messung der Höhe über einem festen Referenzpunkt

Scatterometrie: Eine Fernerkundungstechnik zur Messung der Eigenschaften der Erdoberfläche anhand reflektierter oder gestreuter Signale.