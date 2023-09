Spaniens ANSER CubeSats fliegen in Formations- und Bildgewässern der iberischen Halbinsel

Spaniens ANSER CubeSats, entwickelt vom spanischen Institut für Luft- und Raumfahrttechnik (INTA), werden bald auf dem europäischen Vega-Flug gestartet. Diese drei schuhkartongroßen Satelliten, bekannt als „Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research“ (ANSER), werden als Cluster zusammenarbeiten, eine Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 500 km haben und ihre Formation in einem optimalen Abstand von 10 km zueinander halten. Sie haben keine Antriebssysteme an Bord, sondern steuern ihre relative Position, indem sie flügelartige Klappen verwenden, um auf dem Luftstrom an der Oberseite der Erdatmosphäre zu surfen. Die Klappen können ausgefahren werden, um die Satelliten nach unten zu ziehen oder sie nach oben und zur Seite zu heben.

Die ANSER-Mission ist von in Formation fliegenden Vögeln inspiriert, wobei einer der CubeSats als Anführer fungiert und die Kommunikation mit dem Boden übernimmt. Der Leitsatellit ist über Intersatellitenverbindungen mit den beiden anderen Satelliten verbunden. Das Hauptziel der gemeinsamen Beobachtungen von ANSER ist die Qualität iberischer Binnenseen und Stauseen sowie vergleichbarer Gewässer weltweit. Die Satelliten sind mit einem hyperspektralen Bildgeber namens CINCLUS ausgestattet, der aus vier Spektrometern und panchromatischen Kameras besteht. Diese Sensoren geben Aufschluss über den Schwebstoffgehalt von Gewässern, einschließlich des Verschmutzungsgrads und des Vorhandenseins schädlicher Mikroorganismen.

CubeSats und Nanosatelliten haben sich in den letzten Jahren aufgrund ihrer kurzen Entwicklungszeiten, niedrigen Kosten und verbesserten Funktionalität zu hochgeschätzten Raumfahrzeugen entwickelt. Allerdings kann ihre Betriebsleistung aufgrund von Einschränkungen wie verfügbarer Leistung, Bodenabdeckung und Auflösung immer noch eine Herausforderung darstellen. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wird der Einsatz verteilter Systeme wie Cluster und Konstellationen sowie Miniaturisierung untersucht.

Die Betriebslebensdauer eines ANSER-Clusters wird auf zwei oder drei Jahre begrenzt sein, aber der Ansatz der fraktionierten Plattform ermöglicht das Hinzufügen von Ersatz-CubeSats und Hardware-Upgrades im Orbit. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gesamtmission ohne Unterbrechung weitergeführt werden kann. Die ANSER-Mission wurde für den Flug im Rahmen des Programms „In-Orbit Demonstration/In-Orbit Validation“ der Europäischen Kommission ausgewählt, das die frühe Erprobung neuer Technologien im Orbit unterstützt.

Quelle: Europäische Weltraumorganisation