Erfolgreicher Start der Vega-Rakete für Erdbeobachtungs- und Meteorologiesatelliten

By

Gestern hat der 23. Vega-Flug zwei Hauptsatelliten erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht. Zu den Hauptsatelliten gehören der Erdbeobachtungssatellit THEOS-2 und der Meteorologiesatellit Triton. THEOS-2 ist Thailands Beobachtungssatellit, der Informationen über Wasserressourcen, Wetter und Landnutzung für Planungs- und Managementzwecke liefern soll. Triton, früher bekannt als FORMOSAT-7R, ist ein Satellit der Taiwan Space Agency (TASA), der Signale von der Meeresoberfläche sammeln wird, um das Windfeld über Ozeanen zu bestimmen und so bei der Vorhersage der Taifunintensität zu helfen.

Diese Satelliten wurden in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht, was bedeutet, dass sie jeden Tag zur gleichen Zeit denselben Punkt auf der Erde überfliegen. Sie werden derzeit einer Betriebsprüfung unterzogen und werden in Kürze mit der Bereitstellung wertvoller Daten beginnen.

Zusätzlich zu den beiden Hauptsatelliten schickte die Vega-Rakete auch zehn kleinere Sekundärsatelliten in die Umlaufbahn. Bei acht von zehn wurde die ordnungsgemäße Trennung bestätigt, bei den letzten beiden steht die Bestätigung noch aus. Zu den sekundären Missionen gehören der Proba-V Companion CubeSat, der die globale Vegetation und Landbedeckung beobachten wird, und der PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) CubeSat, der zur Messung von Meereis mithilfe globaler Navigationssystemsignale entwickelt wurde.

Eine weitere wichtige Mission ist ESTCube-2, ein schuhkartongroßer Satellit aus Estland, der die estnische Vegetation untersuchen und ein „E-Segel“-Halteseil testen wird. Diese aus verflochtenem Aluminium gefertigte Leine wird eingesetzt, um die Umlaufbahn des CubeSat zu bremsen und das Ende seiner Lebensdauer zu beschleunigen und so zur Eindämmung von Weltraummüll beizutragen.

Darüber hinaus werden drei CubeSats namens ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research) als ein einziger Satellit zusammenarbeiten. Diese Satelliten werden eine Formation in einem Abstand von etwa 10 km zueinander beibehalten und mithilfe von Klappen und Spuren atmosphärischer Luft ihre Positionen steuern. Dieser Satellitencluster wird wertvolle Einblicke in die Gewässer auf der Erde liefern, einschließlich des Verschmutzungsgrads und des Vorhandenseins schädlicher Mikroorganismen.

Der erfolgreiche Start der Vega-Rakete zeigt die vielseitigen Fähigkeiten dieser Trägerrakete, die auf die Platzierung mittelgroßer Satelliten in erdnahen Polumlaufbahnen spezialisiert ist. Es trägt zu Fortschritten in der wissenschaftlichen Forschung und Erdbeobachtung bei und macht den Weltraum für verschiedene Zwecke zugänglicher.

Quelle: Europäische Weltraumorganisation