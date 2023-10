Den vektoriellen Spin-Orbital-Hall-Effekt von Licht verstehen

By

Wenn ein Fußballspieler einen statischen Ball kickt, kann er ihn drehen und auf einer bogenförmigen Flugbahn bewegen. Dies erfordert Geschick und Erfahrung. In ähnlicher Weise gibt es in der Optik einen Effekt namens Spin-Hall-Effekt des Lichts (SHEL), bei dem das Verhalten eines fokussierten Strahls von seinem Spin und seiner Wirbelstärke abhängt.

Ein kürzlich in Opto-Electronic Science veröffentlichter Artikel stellt eine vektorielle Analyse des Spin-Orbital-Hall-Effekts von Licht bei enger Fokussierung im freien Raum vor. Die Autoren betonen, wie wichtig es ist, die Verteilung verschiedener Komponenten eines asymmetrischen Lichtstrahls mit Spin und Vorticity zu verstehen. Durch die Untersuchung dieses Effekts können Forscher Erkenntnisse darüber gewinnen, wie der Strahl manipuliert werden kann, um ein Ziel genau zu treffen.

In der Studie analysieren die Forscher die Verschiebungen und Umverteilungen der elektrischen Feldkomponenten in der Brennebene des Strahls. Dies wird erreicht, indem die azimutale Symmetrie des Systems gebrochen und kartesische Koordinaten verwendet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei kartesischen Komponenten des elektrischen Feldes in der Fokusebene Verschiebungen und Umverteilungen erfahren, die mit den Verschiebungen und Umverteilungen des Drehimpulses zusammenhängen.

Der Spin-Bahn-Hall-Effekt von Licht manifestiert sich durch Spin-Bahn- und Bahn-Bahn-Wechselwirkungen, bei denen Spin und Bahndrehimpuls umgewandelt und neu organisiert werden. Die Studie zeigt auch das Auftreten einer Bahn-Spin-Umwandlung, bei der der Bahndrehimpuls als Katalysator für die Umverteilung des Spindrehimpulses fungiert.

Das Verständnis des vektoriellen Spin-Orbital-Hall-Effekts von Licht hat Auswirkungen auf verschiedene Anwendungen, beispielsweise die Laserstrukturierung. Durch die Manipulation des Spins und des Bahndrehimpulses des Lichtstrahls können Forscher die Herstellung von Mikroreliefs in Materialien steuern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vektorielle Spin-Orbital-Hall-Effekt von Licht eine entscheidende Rolle für das Verhalten fokussierter Strahlen spielt. Durch die Analyse der Verschiebungen und Umverteilungen elektrischer Feldkomponenten können Forscher Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Lichtstrahlen für bestimmte Anwendungen manipuliert werden können. Dieses Verständnis hat das Potenzial, verschiedene Bereiche voranzubringen, darunter Optik und Materialwissenschaften.

Quellen:

Optoelektronische Wissenschaft (2023). DOI: 10.29026/oes.2023.230014