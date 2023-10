Erkundung der chaotischen Trümmerscheibe von RZ Piscium

By

Mithilfe der NASA-Weltraumteleskope Spitzer und WISE hat sich ein Team von Astronomen mit den komplizierten Details des bekannten veränderlichen Sterns RZ Piscium und seiner umgebenden Trümmerscheibe befasst. Die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichte Studie enthüllt eine kompakte und stark gestörte Scheibe, die neue Einblicke in die Entwicklung des Sterns bietet.

RZ Piscium, etwa 600 Lichtjahre entfernt im Sternbild Fische gelegen, gehört zur veränderlichen Sternklasse UX Orionis. Astronomen schätzen sein Alter auf 30 bis 50 Millionen Jahre. In den letzten fünf Jahrzehnten hat RZ Piscium unregelmäßige optische Einbrüche gezeigt, was auf das Vorhandensein einer beträchtlichen Menge Gas und Staub in seiner Umlaufbahn hinweist.

Frühere Beobachtungen haben die Existenz einer zirkumstellaren Staubscheibe um RZ Piscium sowie eines Roten Zwergbegleiters ergeben. Das Team um Kate Su vom Steward Observatory in Tucson, Arizona, wollte die Natur und Eigenschaften dieser Scheibe analysieren. Durch die Untersuchung mehrjähriger Überwachungsdaten von Spitzer und WISE konzentrierten sie sich auf die kurz- und langfristige Infrarotvariabilität der Scheibe.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Scheibe von RZ Piscium nahezu auf der Kante liegt und stark gestört ist. Sein Innenradius wird auf 0.1 AE geschätzt, während sich der Außenradius auf 12 AE erstreckt. Die Staubmasse der Scheibe liegt zwischen 0.0064 und 0.04 Erdmassen und die Menge an Kohlenmonoxid ist vernachlässigbar. Dies deutet darauf hin, dass die Scheibe von RZ Piscium gasarm ist und das gasreiche protoplanetare Stadium verlassen hat.

Eine bemerkenswerte Entdeckung ist die wöchentliche Variation der Trümmeremissionen innerhalb der Scheibe, wobei die längste stabile Periode bis zu zwei Wochen dauert. Dies deutet darauf hin, dass RZ Piscium einer intensiven Kollisionsaktivität ausgesetzt war, die möglicherweise der Zerstörung eines 90 Kilometer breiten Asteroiden pro Jahr gleichkommt. Die Forscher vermuten, dass dieses chaotische Verhalten eine Folge der Planetenwanderung oder der Streuung von Planet zu Planet sein könnte, möglicherweise ausgelöst durch kürzlich entstandene Riesenplaneten oder den Einfluss des massearmen Begleiters von RZ Piscium.

Diese faszinierende Studie zeigt die Komplexität der Trümmerscheibe eines veränderlichen Sterns und liefert wertvolle Einblicke in die dynamischen Prozesse, die diese Systeme formen. Weitere Untersuchungen werden zweifellos unser Verständnis der evolutionären Reise von RZ Piscium verfeinern und Licht auf die Mechanismen werfen, die die Bildung und Entwicklung anderer zirkumstellarer Scheiben im gesamten Universum vorantreiben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist RZ Piscium?

RZ Piscium ist ein veränderlicher Stern im Sternbild Fische. Er gehört zur Klasse der veränderlichen Sterne UX Orionis, die für ihre unregelmäßigen optischen Neigungen bekannt sind.

2. Wie weit ist RZ Piscium entfernt?

RZ Piscium ist etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt.

3. Was hat die Studie über die Trümmerscheibe von RZ Piscium ergeben?

Die Studie ergab, dass die Trümmerscheibe von RZ Piscium kompakt und stark gestört ist. Es hat einen Innenradius von 0.1 AE und einen Außenradius von 12 AE. Die Scheibe ist gasarm, was darauf hindeutet, dass sie sich aus einem gasreichen protoplanetaren Scheibenstadium entwickelt hat.

4. Was verursacht die wöchentliche Schwankung der Trümmeremission innerhalb der Scheibe?

Die Forscher schlagen vor, dass die intensive Kollisionsaktivität innerhalb der Scheibe, die zu wöchentlichen Schwankungen führt, auf Planetenwanderung oder Planet-Planet-Streuung zurückzuführen sein könnte. Diese Aktivität kann durch die Anwesenheit kürzlich entstandener Riesenplaneten oder des massearmen Begleiters von RZ Piscium beeinflusst werden.

5. Was können wir aus der Untersuchung der Trümmerscheibe von RZ Piscium lernen?

Die Untersuchung der Trümmerscheibe von RZ Piscium liefert Einblicke in die komplexen Prozesse, die diese Systeme formen. Es trägt dazu bei, unser Verständnis der Sternen- und Planetenentstehung sowie der Entwicklung zirkumstellarer Scheiben im gesamten Universum zu verfeinern.