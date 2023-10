Varda Space Industries wird das nächste Raumschiff in Australien landen, da die US-Genehmigung noch aussteht

By

Varda Space Industries, ein Startup für die Fertigung im Weltraum, hat angekündigt, dass es sein nächstes Raumschiff in Australien landen wird, während es weiterhin mit den US-Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, um die Genehmigung für den Wiedereintritt seiner ersten Mission in Utah zu erhalten. Als das Unternehmen kürzlich einen Antrag auf Landung seiner Raumsonde in der Wüste von Utah stellte, wurde es aufgrund von Koordinationsproblemen im Rahmen des neuen Wiedereintrittsrahmens namens Teil 450 abgelehnt. Delian Asparouhov, CEO von Varda, stellte klar, dass die Ablehnung nicht auf Sicherheitsbedenken zurückzuführen sei, sondern vielmehr auf Schwierigkeiten bei der Koordinierung mit mehreren Parteien .

Trotz seiner Pläne, in Australien zu landen, benötigt Varda immer noch eine FAA-Wiedereintrittslizenz, selbst wenn das Raumschiff nicht auf amerikanischem Boden wiedereintritt. Asparouhov erklärte, dass die Wahl des Sortiments auf unterschiedlichen Verfügbarkeiten, Ressourcen und Fähigkeiten basiert. Das Unternehmen plant, mindestens 3-4 Sortimente online zu haben und strebt an, bis 2026 eine Wiedereintrittsfrequenz von einmal pro Monat zu erreichen.

Die regulatorische Belastung stellt in der Raumfahrtindustrie ein großes Problem dar, wie die Aussagen von drei großen Raumfahrtunternehmen vor dem Kongress zeigen. Diese Unternehmen forderten einstimmig mehr Ressourcen für die FAA, um die steigende Arbeitsbelastung bei der Lizenzierung zu bewältigen, und betonten die Bedeutung einer Straffung der Regulierung, um die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit auf der globalen Bühne aufrechtzuerhalten.

Asparouhov betonte die Notwendigkeit von Personalausstattung und Reaktionsfähigkeit im Office of Commercial Space Transportation der FAA und würdigte das exponentielle Wachstum der Raumfahrtaktivitäten in den letzten neun Jahren. Er betonte, dass die Rationalisierung weder die Sicherheit noch die Vorschriften gefährden dürfe, sondern sicherstellen dürfe, dass genügend Personal für die Durchführung der notwendigen technischen Analysen und Koordinierung vorhanden sei.

