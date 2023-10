Varda Space Industries, ein Startup für die Fertigung im Weltraum, will das nächste Raumschiff in Australien landen

Varda Space Industries, ein Startup für die Fertigung im Weltraum, hat angekündigt, dass sein nächstes Raumschiff in Australien landen wird. Dies geschieht, während das Unternehmen weiterhin mit den US-Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, um die Genehmigung für den Wiedereintritt seiner ersten Mission in Utah zu erhalten. Die US Air Force und die Federal Aviation Administration lehnten kürzlich Vardas Antrag auf Landung ihrer Raumsonde in der Wüste von Utah aufgrund von Koordinationsproblemen im Rahmen des Wiedereintrittsrahmens namens Part 450 ab.

Vardas Mitbegründer Delian Asparouhov erklärte, dass die Entscheidung nichts mit der Sicherheit, dem Design oder den Analysen des Fahrzeugs zu tun habe, sondern vielmehr mit der Koordination zwischen den drei beteiligten Parteien. Das Unternehmen ist jedoch weiterhin zuversichtlich, alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und arbeitet an der Koordinierung neuer Zieltermine für den Wiedereintritt.

Während Varda seine Zusammenarbeit mit amerikanischen Aufsichtsbehörden fortsetzt, hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem australischen Unternehmen Southern Launch getroffen, wonach seine nächste Kapsel im Jahr 2024 auf dem Koonibba Test Range landen soll. Asparouhov stellte klar, dass der Umzug nach Australien nicht auf Probleme bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in den Vereinigten Staaten zurückzuführen sei Staaten, sondern vielmehr die Verfügbarkeit und die Ressourcen, die verschiedene Bereiche bieten.

In der Zukunft plant Varda, mindestens drei bis vier Strecken online zu haben und strebt an, bis 2026 eine Wiedereintrittsfrequenz von einmal pro Monat zu erreichen. Das Unternehmen hat sich auf Wunsch der Utah Test and Training Range mit anderen Strecken abgestimmt und damit seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt Engagement für die Zusammenarbeit mit mehreren Sortimenten für mehr Flexibilität.

Die Raumfahrtindustrie steht derzeit vor regulatorischen Herausforderungen. Drei große Raumfahrtunternehmen haben vor dem Kongress ausgesagt, zusätzliche Ressourcen für die FAA zu beantragen. Diese Unternehmen betonten auch die Notwendigkeit einer gestrafften Regulierung, um die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Asparouhov wiederholte diese Ansichten und betonte das exponentielle Wachstum der Weltraumstartaktivitäten in den letzten neun Jahren. Er schlug vor, dass der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Personalausstattung und der Reaktionsfähigkeit im Office of Commercial Space Transportation der FAA liegen sollte, um die steigende Arbeitsbelastung zu bewältigen, und nicht auf der Umsetzung umfassender politischer Änderungen.

Quellen: TechCrunch