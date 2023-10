Varda Space Industries sichert sich Landeplatz in Australien für zukünftige Weltraummissionen

By

Varda Space Industries, ein in Kalifornien ansässiges Startup, das sich auf pharmazeutische Forschung und Herstellung im Weltraum konzentriert, hat mit Southern Launch, einem privaten Reichweitenbetreiber in Australien, eine Vereinbarung über zukünftige Landungen von Raumfahrzeugen getroffen. Dies geschah, nachdem die US-Regierung die Genehmigung für den Wiedereintritt von Vardas erster experimenteller Mission mit im Orbit hergestellten Arzneimitteln abgelehnt hatte. Die Federal Aviation Administration (FAA) und die US Air Force haben Vardas Raumsonde aus Sicherheitsgründen nicht zur Landung auf einem militärischen Testgelände in Utah freigegeben.

Varda plant, regelmäßige Missionen in die erdnahe Umlaufbahn durchzuführen, um pharmazeutische Forschungsexperimente zu ermöglichen und Medikamente in der Schwerelosigkeit herzustellen. Das Unternehmen hat sich eine Risikokapitalfinanzierung gesichert und startet eine erste Reihe von vier Testmissionen, um die notwendigen Technologien zu entwickeln. Während dieser Missionen gelang es Varda, in seinem Raumschiff Kristalle des HIV-Medikaments Ritonavir zu züchten.

Um zukünftige Missionen zu erleichtern, hat Varda der Suche nach mehreren Landeplätzen Priorität eingeräumt. Die Vereinbarung mit Southern Launch ermöglicht Vardas zweiter Mission, die für Mitte 2024 geplant ist, den Wiedereintritt und die Landung auf dem abgelegenen Koonibba Test Range in Australien. Varda betont jedoch, dass man weiterhin plant, regelmäßig in die USA einzureisen.

Delian Asparouhov, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Varda, betont, wie wichtig es sei, Optionen für den Wiedereintritt zu haben, ähnlich wie Trägerraketen unterschiedliche Startrampen und Raumhäfen nutzen. Die Koonibba Test Range in Südaustralien bietet einen speziellen Bereich für den Wiedereintritt in den kommerziellen Raum. Southern Launch, das den Testbereich betreibt, war in den letzten Jahren Schauplatz mehrerer suborbitaler Raketenstarts.

Um zukünftige Weltraummissionen und Wiedereintrittsoperationen in Australien durchführen zu können, muss Varda eine kommerzielle Wiedereintrittslizenz von der FAA erhalten. Asparouhov geht davon aus, dass es einfacher sein wird, die Genehmigung der FAA und der australischen Aufsichtsbehörden für den Wiedereintritt in das Koonibba-Testgelände zu erhalten, verglichen mit dem vorherigen Antrag für das militärische Testgelände in Utah.

