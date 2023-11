Neue Einblicke in ein überraschendes Virusphänomen

Forscher der University of Maryland im Baltimore County haben eine beispiellose Entdeckung in der Welt der Viren gemacht. Mithilfe eines Transmissionselektronenmikroskops beobachteten sie ein Virus, das sich am Hals eines anderen Virus festhielt, und zeigten ein neuartiges Phänomen, das noch nie zuvor dokumentiert wurde.

Traditionell ist bekannt, dass Satellitenviren für die Replikation innerhalb von Zellen auf ihren Wirtsorganismus und einen „Helfer“-Virus angewiesen sind. Es wurde jedoch erwartet, dass diese beiden Virentypen nur für kurze Zeit in unmittelbarer Nähe auftreten. Der jüngste Befund stellt diese Annahme in Frage, da es sich um den ersten Fall handelt, bei dem sich ein Satellitenvirus an einen Helfervirus anheftet.

Das Forscherteam, darunter Kollegen der Washington University, veröffentlichte seine Ergebnisse im Journal der International Society of Microbial Ecology. Im Mittelpunkt der Studie steht ein Satellitenbakteriophage, ein Virus, der Bakterienzellen infiziert. Erstaunlicherweise haftete das Satellitenvirus konsequent am Hals des Helfer-Bakteriophagen.

Bakteriophagen, auch Phagen genannt, sind auf der Erde unglaublich häufig vorkommende Organismen. Millionen von ihnen kommen in nur einem Gramm Boden vor. Von Tagide deCarvalho, dem stellvertretenden Direktor des College of Natural and Mathematic Sciences an der University of Maryland, aufgenommene Bilder zeigten, dass 80 % der Helferbakteriophagen Satellitenviren an ihren Hälsen hatten. Einige der verbliebenen Helfer wiesen von Satellitenviren hinterlassene Ranken auf, die „Bissspuren“ ähnelten.

Den Forschern zufolge besitzen die meisten Satellitenviren ein bestimmtes Gen, das es ihnen ermöglicht, sich nach dem Eindringen in das genetische Material einer Zelle zu integrieren. Durch diese Integration kann sich das Satellitenvirus immer dann vermehren, wenn später eine Helferzelle eindringt. Während sich die Wirtszelle teilt, kopiert sie sowohl ihre eigene DNA als auch die DNA des Satelliten.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass das kleine Virus, bekannt als MiniFlayer, im Zuge seines Evolutionsprozesses die Fähigkeit verloren hat, sich innerhalb von Zellen selbst zu reproduzieren. Stattdessen wurde ein cleverer parasitärer Workaround entwickelt. MiniFlayer heftet sich an einen anderen Virus namens MindFlayer, indem er sich an dessen Hals festsetzt. Wenn sie gemeinsam in Zellen eindringen, nutzt MiniFlayer die genetische Maschinerie seines Begleiters, um sich zu vermehren.

Dieses unvorhergesehene Verhalten des Virus hat die Forscher fasziniert und sie dazu veranlasst, den Anheftungsprozess weiter zu untersuchen und die Prävalenz dieses Phänomens zu bewerten. Ivan Erill, Professor für Biowissenschaften und leitender Autor der Studie, betonte die Bedeutung der Entdeckung und erklärte: „Niemand hatte damit gerechnet, dass sie so etwas tun würden.“

FAQ:

F: Was ist ein Satellitenvirus?

A: Ein Satellitenvirus ist eine Art Virus, der für die Replikation in Zellen auf einen Wirtsorganismus und einen „Helfer“-Virus angewiesen ist.

F: Was sind Bakteriophagen?

A: Bakteriophagen, auch Phagen genannt, sind häufig vorkommende Organismen, die Bakterienzellen infizieren und sich darin vermehren.

F: Welche Rolle spielt der Satellitenvirus bei diesem Phänomen?

A: Das Satellitenvirus bindet sich an ein Helfervirus und nutzt dessen genetische Maschinerie zur Replikation.

F: Wie häufig kommt dieses Phänomen vor?

A: Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Prävalenz dieses Phänomens und sein Auftreten in anderen Virussystemen zu bestimmen.

F: Wie haben die Forscher dieses Phänomen entdeckt?

A: Die Entdeckung des Satellitenvirus war Zufall. Bei der Isolierung von Bakteriophagen aus Umweltproben erhielt das Forschungsteam eine kontaminierte Probe, die MiniFlayer enthielt, was zu ihrer bemerkenswerten Entdeckung führte.