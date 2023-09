Neuer Mechanismus im genomischen Prägeprozess entdeckt

By

Wissenschaftlern am Van Andel Institute ist ein bedeutender Durchbruch beim Verständnis des Mechanismus hinter der genomischen Prägung gelungen. Beim genomischen Imprinting werden bestimmte Gene eines Elternteils ausgeschaltet, während die Kopien des anderen Elternteils aktiv bleiben. Dieser Prozess ist für die ordnungsgemäße Entwicklung und Gesundheit von entscheidender Bedeutung, und Anomalien bei der Prägung werden mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter dem Silver-Russell-Syndrom, Krebs und Diabetes.

Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die prägende Kontrollregion der DNA, die das Igf2-Gen reguliert. Die Forscher fanden heraus, dass ein spezifischer RNA-basierter Prozess die Methylierung dieser Region in der väterlich vererbten DNA steuert. Methylierung bezieht sich auf das Hinzufügen von Methylgruppen zu Genen, die dabei helfen, zu bestimmen, welche Elternkopie eines Gens in den Nachkommen exprimiert wird.

Die Ergebnisse werfen ein neues Licht auf die Faktoren, die bei der Etablierung der Prägung eine Rolle spielen, und erklären, warum es zwischen Vätern und Müttern Unterschiede gibt. Dieser RNA-Mechanismus spielt eine entscheidende Rolle bei der epigenetischen Annotation von DNA, bei der bestimmten Genen chemische Markierungen, sogenannte Methylgruppen, hinzugefügt werden, um deren Aktivität zu regulieren, ohne die DNA-Sequenz selbst zu verändern.

Die Forschung des Teams legt nahe, dass dieser RNA-basierte Prozess möglicherweise allgemein auf die väterliche Prägung anwendbar ist und nicht nur spezifisch auf das Igf2-Gen. Weitere Studien sind erforderlich, um diese breitere Anwendbarkeit zu bestätigen.

Das Verständnis der Mechanismen hinter der genomischen Prägung ist entscheidend für die Verbesserung unseres Wissens über genetische Krankheiten und die Entwicklung potenzieller Therapien. Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die komplizierten Prozesse, die die Prägung steuern, und eröffnet neue Wege für die Erforschung verwandter Störungen.

