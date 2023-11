Vakuumschwankungen in einem optischen Hohlraum verändern die magnetische Ordnung des Materials

By

Forscher des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD), der Stanford University und der University of Pennsylvania haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Materialphysik gemacht. Sie haben gezeigt, dass der magnetische Zustand eines dünnen Materials namens α-RuCl3 kontrolliert werden kann, indem man es in einen optischen Hohlraum einbringt. Das Besondere an diesem Befund ist, dass die magnetische Ordnung allein durch die Vakuumschwankungen innerhalb des Hohlraums verändert werden kann, ohne dass eine intensive Laserstimulation erforderlich ist.

Traditionell erforderte die Änderung der Eigenschaften magnetischer Materialien den Einsatz hochintensiver Laser, was praktische Herausforderungen mit sich brachte, darunter das Problem der Überhitzung des Materials. Das Forschungsteam wollte alternative Methoden zur Steuerung von Materialien mithilfe von Licht finden, ohne dass intensive Laser erforderlich sind. Ihr Ansatz bestand darin, einen optischen Hohlraum zu verwenden, um die magnetischen Eigenschaften von α-RuCl3 zu verändern.

Die Forscher fanden heraus, dass das Material selbst in einem scheinbar dunklen Hohlraum immer noch auf Veränderungen in der elektromagnetischen Umgebung reagiert. Dieser quantenmechanische Effekt entsteht, weil der Vakuumzustand innerhalb der Quantentheorie niemals wirklich leer ist. Die Schwankungen des Lichtfeldes in der Kavität führen zum Auftauchen und Verschwinden von Lichtpartikeln und beeinflussen dadurch die Eigenschaften des Materials.

Hauptautor Emil Viñas Boström erklärt: „Der optische Hohlraum begrenzt das elektromagnetische Feld auf ein sehr kleines Volumen und verbessert dadurch die effektive Kopplung zwischen Licht und Material.“ Die Ergebnisse des Teams zeigen, dass durch sorgfältige Steuerung der Vakuumschwankungen des elektrischen Feldes des Hohlraums erhebliche Änderungen der magnetischen Eigenschaften eines Materials auftreten können. Dieser Ansatz umgeht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Laseransteuerung und eröffnet neue Möglichkeiten zur Steuerung des Magnetismus in realen Materialien.

Diese Studie ist die erste, die die Möglichkeit demonstriert, den Magnetismus in einem realen Material allein mithilfe eines optischen Hohlraums zu steuern. Frühere Forschungen haben die Hohlraumkontrolle anderer Materialien untersucht, beispielsweise ferroelektrischer und supraleitender Materialien. Die Forscher gehen davon aus, dass sie durch die Gestaltung spezifischer Hohlräume neue Phasen der Materie entdecken und ein tieferes Verständnis der komplexen Beziehung zwischen Licht und Materie erlangen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist α-RuCl3?

α-RuCl3 ist ein atomar dünnes Material, das einen antiferromagnetischen Zickzack-Zustand aufweist.

Was ist ein optischer Hohlraum?

Ein optischer Hohlraum ist ein begrenzter Bereich, in dem Licht eingefangen und zwischen zwei reflektierenden Oberflächen hin und her reflektiert wird.

Was sind Vakuumschwankungen?

Vakuumfluktuationen beziehen sich auf die ständige Erzeugung und Vernichtung von Teilchen im Vakuumzustand aufgrund der inhärenten Unsicherheit der Quantentheorie.

Wie wirken sich die Vakuumschwankungen im optischen Hohlraum auf das Material aus?

Die Vakuumschwankungen verändern die elektromagnetische Umgebung innerhalb des Hohlraums und führen zu Änderungen im magnetischen Zustand des Materials.

Warum ist die Kontrolle des Magnetismus in Materialien wichtig?

Die Kontrolle des Magnetismus in Materialien kann zu Fortschritten in Bereichen wie Informationsspeicherung, Energieumwandlung und Quantencomputing führen.

Quelle: Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie.