V0610 Jungfrau: Ein Kontaktbinärsystem mit geringer Masse

Eine kürzlich von Astronomen des Projekts Binary Systems of South and North (BSN) durchgeführte Studie hat neue Erkenntnisse über V0610 Virgo, einen entfernten Doppelstern, geliefert. Die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichte Forschungsarbeit zeigt, dass V0610 Virgo ein Kontaktbinärsystem mit geringer Masse ist.

Kontaktdoppelsternsysteme, auch als Doppelsternsysteme vom Typ W Ursae Majoris (W UMa) bekannt, sind Doppelsternsysteme, die aus zwei miteinander in Kontakt stehenden Zwergsternen bestehen. Sie haben eine kurze Umlaufzeit und weisen kontinuierliche Lichtschwankungen auf. Diese Systeme haben das Potenzial, wertvolle Informationen über die Sternentwicklung zu liefern.

V0610 Virgo, etwa 1,560 Lichtjahre von der Erde entfernt, ist ein Verfinsterungs-Doppelstern mit einer scheinbaren Helligkeit von 13.3 mag. Das System hat eine Umlaufzeit von etwa acht Stunden.

Mithilfe photometrischer Beobachtungen analysierte das Astronomenteam unter der Leitung von Ailar Alizadehsabegh vom BSN V0610 Virgo. Die Daten zeigten, dass das Doppelsternsystem aus zwei Sternen ähnlicher Größe und Masse besteht. Der heißere Stern, klassifiziert als G3-Spektraltyp, hat einen Radius von etwa 0.735 Sonnenradien und eine Masse von 0.4 Sonnenmassen. Der kühlere Stern, klassifiziert als G8-Spektraltyp, hat einen Radius von etwa 0.741 Sonnenradien und eine Masse von 0.399 Sonnenmassen.

Die Studie klassifizierte V0610 Virgo als massearmes Kontaktbinärsystem mit einem Massenverhältnis von 0.998. Das System hat einen Füllfaktor von 0.085 und eine Neigung von 70.65 Grad. Die Leuchtstärken des heißeren und kühleren Sterns betrugen 0.55 bzw. 0.43 Sonnenleuchtstärken.

Die Studie stellte außerdem fest, dass der Trend zur Variation der Umlaufperiode bei V0610 Virgo abnimmt, was typisch für Kontakt-Binärsysteme mit geringer Masse ist. Diese Doppelsterne bilden oft eine Scheibe, die möglicherweise ein Ort für die Planetenentstehung sein könnte und deren Alter kürzer ist als das der Muttersterne. Weitere Beobachtungen von V0610 Virgo werden vorgeschlagen, um festzustellen, ob dieses System ein potenzieller Geburtsort für extrasolare Planeten sein könnte.

