Die US Space Force bereitet sich auf die siebte Mission des Secretive Spaceplane vor

Die United States Space Force (USSF) hat ihre mit Spannung erwartete bevorstehende Mission für das Boeing X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) angekündigt. Diese siebte Mission soll am 7. Dezember in Cape Canaveral, Florida, starten und stellt eine bedeutende Veränderung für die X-37B dar, da sie von SpaceXs Falcon Heavy, der größten kommerziellen Rakete der Welt, in die Umlaufbahn transportiert wird.

Die X-37B, die zuvor an Bord einer Atlas V-Rakete der United Launch Alliance (ULA) gestartet wurde, kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken: Sie absolvierte sechs Missionen und verbrachte insgesamt 3,774 Tage im Weltraum, wobei sie unglaubliche 2.1 Milliarden Kilometer zurücklegte. Die bevorstehende Mission, die als X-37B Mission 7 oder OTV-7 bezeichnet wird, zielt darauf ab, die Weltraumtechnologie weiter voranzutreiben und den sicheren Betrieb für alle Weltraumnutzer zu verbessern.

Die für OTV-7 geplanten Experimente sind ehrgeizig und vielfältig. Eines der Hauptziele besteht darin, die Wiederverwendbarkeit des Fahrzeugs in neuen Orbitalregimen zu testen und dabei unbekannte Gebiete im Weltraum zu erkunden. Darüber hinaus wird die Mission die Erprobung künftiger Weltraumsensoren umfassen, die erheblich zu Fortschritten in der Weltraumüberwachung und dem Situationsbewusstsein beitragen könnten. Mit der X-37B wird außerdem ein faszinierendes Experiment durchgeführt, dessen Schwerpunkt auf der Untersuchung der Auswirkungen von Strahlung auf Pflanzensamen liegt. Diese Forschung hat wichtige Implikationen für zukünftige Langzeit-Weltraummissionen und die Möglichkeit, eine nachhaltige Landwirtschaft im Weltraum zu etablieren.

Die Übertragung des Programmmanagements von der US Air Force an die neu gegründete Space Force markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der X-37B. Das Raumschiff wird nun die USSF-Lackierung tragen, was diesen Übergang widerspiegelt und das Engagement der Space Force für die Weiterentwicklung der Weltraumforschung und -operationen unterstreicht.

Der Flug der X-37B in den Orbit, der Falcon Heavy, ist ein technologisches Wunderwerk für sich. Mit beeindruckenden 27 Merlin-Triebwerken erzeugt die Rakete einen Schub von über 5,000,000 Pfund, sodass sie problemlos schwere Nutzlasten in den Weltraum befördern kann.

Während die USSF die erwartete Dauer von OTV-7 nicht bekannt gab, dauerte die vorherige Mission bemerkenswerte 908 Tage und beinhaltete entscheidende Experimente, wie ein Solarenergieexperiment für die US Navy und den Einsatz eines Satelliten für die US Air Force Academy.

Während sich die US Space Force auf eine weitere X-37B-Mission vorbereitet, erwartet die Welt mit Spannung die bahnbrechenden Entdeckungen und Fortschritte, die dieses geheimnisvolle Raumschiff zum sich ständig weiterentwickelnden Bereich der Weltraumforschung beitragen wird.

