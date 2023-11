Erschließung des Potenzials einzelner Antikörper im Biokreislauf

Auf dem Gebiet der synthetischen Biologie suchen Forscher ständig nach innovativen Wegen, um biologische Schaltkreise zu entwerfen, die Zellfunktionen steuern können. Professor Hirohide Saito und sein Team an der Universität Kyoto haben auf diesem Gebiet bedeutende Fortschritte gemacht, indem sie die Kraft einzelner Antikörper genutzt haben, um Biokreisläufe mit beispielloser Flexibilität und Potenzial aufzubauen.

Zellen sind mit komplexen Regulierungsmechanismen ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, Veränderungen in ihrer Umgebung zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Zu diesen Mechanismen gehören Prozesse wie Transkription (Umwandlung von DNA in RNA) und Translation (Umwandlung von RNA in Protein) sowie posttranslationale Modifikationen. In der Natur nutzen Zellen diese Mechanismen, um ihre Funktionen auf der Grundlage der Nährstoffverfügbarkeit, Stoffwechselveränderungen und Immunreaktionen auf eindringende Organismen zu modulieren.

Das von Professor Saito geleitete Team ließ sich von der Natur inspirieren und nutzte Antikörper, äußerst vielseitige Proteine, die an eine Vielzahl von Zielen binden können, um bestimmte Moleküle in Zellen nachzuweisen. Antikörper besitzen eine variable Region, die aus einer schweren und einer leichten Kette besteht und mit Zielmolekülen interagiert, wenn diese in Zellen vorhanden sind. Durch die Anbindung dieser variablen Regionen an eine gespaltene T7-RNA-Polymerase (RNAP) konnten die Forscher die Genexpression auslösen und Zellfunktionen als Reaktion auf das Vorhandensein spezifischer Moleküle steuern.

Das Team demonstrierte die Vielseitigkeit seines als zielabhängiges RNAP (TdRNAP) bekannten Systems durch den Nachweis verschiedener Zielmoleküle, darunter Antigene, Peptide, RNA-Sequenzen und kleine Moleküle. Durch die Anpassung der Sequenzen der variablen Region konnten sie zur Erkennung zwischen verschiedenen Zielmolekülen wechseln. Darüber hinaus gelang es ihnen durch die Kombination verschiedener RNAP-Varianten, mehrschichtige biologische Schaltkreise zur Signalverstärkung und orthogonalen Signaltransduktion zu schaffen.

Über die Erkennung von Zielmolekülen hinaus zeigten die Forscher das Potenzial des TdRNAP-Systems für die zellspezifische Genombearbeitung. Sie nutzten das System, um die Expression von Guide-RNA (gRNA) zu induzieren, die dann die CRISPR/Cas9-vermittelte Deletion eines Transgens in einer experimentellen Zelllinie auslöste.

Die Entwicklung des TdRNAP-Systems eröffnet spannende Möglichkeiten in den Bereichen Bioingenieurwesen und regenerative Medizin. Es bietet Forschern ein leistungsstarkes Werkzeug zum Aufbau von Biokreisläufen, die eine Vielzahl intrazellulärer Moleküle erkennen und Zellfunktionen präzise steuern können. Dieser Fortschritt verspricht eine Verbesserung der Wirksamkeit und Sicherheit zukünftiger Gen- und Zelltherapien.

Quelle: phys.org

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was sind Antikörper?

A: Antikörper sind vom Immunsystem produzierte Proteine, die mit hoher Affinität an spezifische Ziele wie DNA, RNA, Proteine ​​und kleine Moleküle binden können.

F: Was ist das TdRNAP-System?

A: Das zielabhängige RNA-Polymerase-System (TdRNAP) ist ein Bioschaltkreissystem, das Antikörper verwendet, um spezifische Moleküle in Zellen zu erkennen und als Reaktion darauf Genexpression und Zellfunktionen auszulösen.

F: Wie vielseitig ist das TdRNAP-System?

A: Es wurde gezeigt, dass das TdRNAP-System eine Vielzahl von Zielmolekülen erkennt, darunter Antigene, Peptide, RNA-Sequenzen und kleine Moleküle. Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Sequenzen der variablen Region können Forscher das System für verschiedene Zielmoleküle anpassen.

F: Was sind die möglichen Anwendungen des TdRNAP-Systems?

A: Das TdRNAP-System hat potenzielle Anwendungen in der Biotechnik und der regenerativen Medizin. Es kann zum Aufbau von Bioschaltkreisen zum Nachweis intrazellulärer Moleküle und zur Steuerung von Zellfunktionen verwendet werden, wodurch die Wirksamkeit und Sicherheit von Gen- und Zelltherapien erhöht wird.