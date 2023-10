Australische Forscher nutzen Kaolinit-Ton, um die Mineralentdeckung zu verbessern

Forscher in Australien haben herausgefunden, dass Kaolinit, eine im ganzen Land reichlich vorkommende Tonart, zur Verbesserung der Mineralienentdeckung eingesetzt werden kann. Kaolinit ist der in Australien am häufigsten vorkommende Ton und entsteht durch die Verwitterung von Gesteinen im Laufe der Zeit. Laut Dr. Adrian Noble, einem an der Studie beteiligten Forscher, machen die einzigartigen Eigenschaften von Kaolinit es effektiv für die Mineralexploration.

Das Forscherteam konzentrierte sich auf ultrafeine Kaolinitpartikel, die weniger als zwei Mikrometer groß sind. Trotz ihrer geringen Größe verfügen diese Partikel über eine große Oberfläche, die es ihnen ermöglicht, Metalle aus der Umgebung zu adsorbieren. Durch diesen Prozess können die Tonpartikel Metalle wie Gold, Nickel und Platin einschließen und zurückhalten.

Um die Erkennung von Metallen in Bereichen mit transportierter Deckung zu verbessern, entwickelten die Forscher eine Methode namens UltraFine+. Diese Technik bietet zuverlässigere und empfindlichere Ergebnisse im Vergleich zu herkömmlichen Bodenprobenmethoden. Durch Überlagerung der UltraFine+-Ergebnisse über eine untersuchte Region können Bereiche mit natürlicherweise höherer Metallansammlung identifiziert werden. Dadurch wird das Suchgebiet nach Mineralien verkleinert und die Umweltauswirkungen von Explorationskampagnen minimiert.

Die Verwendung von Kaolinit-Ton bei der Mineralentdeckung könnte zu präziseren und umweltfreundlicheren Explorationspraktiken führen. Durch die Analyse ultrafeiner Kaolinitpartikel in einer Laborumgebung können Forscher interessante Metalle identifizieren und bestimmte Bereiche für weitere Untersuchungen anvisieren.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Mineralexploration in Australien und liefert wertvolle Einblicke in die Eigenschaften und Anwendungen von Kaolinit-Ton.

Quellen:

– Dr. Adrian Noble, Medienerklärung

– Studie über die Verwendung von Kaolinit-Ton bei der Mineralentdeckung, [Quelle]