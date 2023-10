Neue Methode zur Erkennung minderwertiger Drogen in Gebieten mit geringen Ressourcen

In einer aktuellen Studie haben Forscher der Universität Lüttich und der Universität Yaoundé eine kostengünstige Methode entwickelt, bei der tragbare Nahinfrarot-Spektrophotometer (NIR) zum Einsatz kommen, um minderwertige Drogen in Gebieten mit geringen Ressourcen aufzuspüren. Die in Applied Spectroscopy veröffentlichte Studie demonstrierte die erfolgreiche Übertragung und Anwendung robuster Kalibrierungsmodelle und bietet eine vielversprechende Lösung zur Bekämpfung minderwertiger Medikamente in Regionen mit begrenzten Ressourcen.

Ziel der Wissenschaftler war es, das wachsende Problem unwirksamer Medikamente in ressourcenarmen Gebieten anzugehen. Sie nutzten die Nahinfrarotspektroskopie (NIR) als mögliche Technik zur Bekämpfung dieses Problems. Sie entwickelten, validierten und transferierten Methoden zur Quantifizierung des Inhalts von Ciprofloxacin- und Metronidazol-Tabletten unter Verwendung eines tragbaren NIR-Spektrophotometers im Transmissionsmodus, bekannt als NIR-M-T1, gekoppelt mit Chemometrie, insbesondere dem Algorithmus der partiellen kleinsten Quadrate-Regression (PLSR). Dieser Ansatz bietet eine kostengünstige und schnelle Alternative zu herkömmlichen Labormethoden zur Beurteilung der Arzneimittelqualität.

Ursprünglich wurden die quantitativen PLSR-Modelle in Belgien validiert, wo ein gemäßigtes ozeanisches Klima herrscht. Die Modelle wurden dann nach Kamerun, einer tropischen Klimazone, übertragen, wo die Forscher vor der Herausforderung standen, neue Validierungsreihen mithilfe der ursprünglichen Modelle genau vorherzusagen. Um diese Hürde zu überwinden, wurden zwei Erweiterungsstrategien entwickelt, um die Vorhersagemodelle robuster gegenüber Umweltfaktoren zu machen.

Bei der Feldanalyse von Ciprofloxacin- und Metronidazol-Tablettenproben aus drei verschiedenen Städten in Kamerun wurden die resultierenden Modelle auf die Probe gestellt. Die mit beiden Augmentationsstrategien erzielten Inhaltsergebnisse stimmten eng überein und unterschieden sich statistisch nicht. Allerdings war die erste Strategie einfacher umzusetzen, während die zweite Strategie hinsichtlich modelldiagnostischer Maßnahmen und Genauigkeitsprofilen glänzte.

Zwei Proben der gesammelten Tabletten erwiesen sich hinsichtlich ihres Inhalts als nicht konform. Diese Ergebnisse wurden anschließend mithilfe der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) bestätigt, die als Referenzmethode für die Analyse des pharmazeutischen Inhalts gilt.

Diese Forschung zeigt das Potenzial kostengünstiger tragbarer NIR-Spektrophotometer und robuster Kalibrierungsmodelle zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit der Arzneimittelqualitätsbewertung und letztendlich zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Die Forscher glauben, dass dieser innovative Ansatz als Blaupause für ähnliche Initiativen in anderen ressourcenarmen Bereichen dienen und zum anhaltenden Kampf um die Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln weltweit beitragen kann.

Referenz:

Tchounga, CAW; Marini, D.; Nga, EN; Hamuli, PC; Mballa, RN; Hubert, P.; Ziemons, E.; Sacre, P.-Y. Praxisnahe Implementierung quantitativer Nahinfrarotmethoden zur Analyse von Arzneimitteln in tropischen Umgebungen. Appl. Spectrosc. 2023, so schnell wie möglich. DOI: 10.1177/00037028231201653