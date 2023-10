Generative KI untersucht das P-gegen-NP-Problem: Erkenntnisse aus GPT-4

By

Ein Forscherteam hat das große Sprachmodell GPT-4 von OpenAI genutzt, um sich mit dem seit langem bestehenden P-gegen-NP-Problem in der Informatik zu befassen. Das P-NP-Problem, das seit fast fünf Jahrzehnten untersucht wird, zielt darauf ab, die Möglichkeit zu untersuchen, rechentechnisch schwierige Probleme effizient zu lösen. Dieses Problem hat erhebliche Auswirkungen auf Bereiche wie Kryptographie und Quantencomputer. Die Forscher unter der Leitung von Qingxiu Dong nutzten die sokratische Methode zur Programmierung von GPT-4 und versorgten sie mit Argumenten aus einer früheren Arbeit, was zu aussagekräftigen Antworten führte.

Insbesondere argumentiert GPT-4, dass P nicht gleich NP ist, und bietet eine neue Perspektive auf dieses uralte Problem. Die Forscher betonen, dass diese Studie zeigt, dass große Sprachmodelle wie GPT-4 mehr können, als nur Text zu generieren; Sie können auch Erkenntnisse liefern, die zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen können.

Um die Bedeutung dieser Forschung zu verstehen, ist es wichtig, das P-NP-Problem zu verstehen. Es dreht sich um die Komplexität der Problemlösung und -überprüfung. Mit „P“ klassifizierte Probleme können machbar gelöst und leicht verifiziert werden. Umgekehrt lassen sich Probleme, die in den Bereich „NP“ fallen, leicht verifizieren, es mangelt ihnen jedoch an effizienten Lösungsmethoden. Das P-gegen-NP-Problem stellt die Frage, ob NP-Probleme genauso effizient gelöst werden können wie P-Probleme, und stellt unser derzeitiges Verständnis der Rechengrenzen in Frage.

Mithilfe der sokratischen Methode mit GPT-4 vertiefen Dong und sein Team die Mathematik des P-gegen-NP-Problems. Sie leiten GPT-4 an, um zu beweisen, dass P nicht gleich NP ist, indem sie das Gegenteil annehmen und Widersprüche finden. Dieser als Widerspruchsbeweis bezeichnete Ansatz ermöglicht es ihnen, eine formale mathematische Arbeit zu rekonstruieren und GPT-4 durch den Argumentationsprozess zu führen. Allerdings ist eine weitere Validierung erforderlich, um die Schlüssigkeit ihrer Ergebnisse zu bestätigen.

Diese Forschung demonstriert eine neuartige Anwendung generativer KI und verdeutlicht, wie große Sprachmodelle wie GPT-4 zur wissenschaftlichen Erforschung beitragen können. Durch die Nutzung der Fähigkeit der KI, riesige Informationsmengen zu begründen und zu verarbeiten, können Forscher komplexe Probleme untersuchen und neue Erkenntnisse gewinnen. Da sich der Bereich der generativen KI weiterentwickelt, verspricht er sich auch für die Bewältigung weiterer ungelöster Probleme der Informatik.

