Verwendung von DNA als Klebstoff zum Aufbau ultrastarker kolloidaler Kristallmetamaterialien

Ein Team aus Chemie- und Bioingenieuren der Northwestern University hat eine bahnbrechende Technik zur Herstellung ultrastarker kolloidaler Kristallmetamaterialien entwickelt. Durch die Verwendung von DNA-Strängen als Klebstoff konnten die Forscher Metallnanostrukturen in individuelle Formen zusammenbauen.

Frühere Forschungen haben das Potenzial von Metamaterialien im Nanomaßstab für verschiedene Anwendungen gezeigt. In dieser Studie ging das Team noch einen Schritt weiter und erstellte noch kleinere Metamaterialien. Sie stellten metallische Nanopartikel in verschiedenen Formen her, darunter massive und hohle Quadrate sowie Würfel mit abgeflachten Ecken. Der nächste Schritt war die Synthese von DNA-Strängen, mit denen die Forscher die Nanopartikel ähnlich wie einen Klebstoff zusammenhielten. Die DNA ermöglichte es ihnen, kolloidale Kristallmetamaterialien in verschiedenen Formen zu erzeugen, ähnlich dem Bau von Strukturen mit Legosteinen.

Das Team entdeckte insbesondere, dass es durch die Anpassung der DNA-Anwendung und -Menge die Wechselwirkungen zwischen den Bausteinen steuern konnte, was zu unterschiedlichen Eigenschaften in den Metamaterialien führte. Einige der hergestellten Metamaterialien erwiesen sich als stärker und steifer als vergleichbare Materialien aus Nickel.

Darüber hinaus beobachteten die Forscher, dass diese ultrastarken Metamaterialien ihre Form unter extremem Druck beibehalten können, was sie möglicherweise für weltraumgestützte Anwendungen nützlich macht. Das geringe Gewicht dieser Materialien könnte auch für elektronische Geräte, insbesondere in medizinischen Anwendungen, von Vorteil sein, da sie effizienter wären als derzeit verwendete Materialien.

Dieser Durchbruch bei der Verwendung von DNA als Klebstoff zum Zusammenbau nanoskaliger Metamaterialien eröffnet neue Möglichkeiten für fortschrittliche Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften. Weitere Forschung könnte zur Entwicklung innovativer elektronischer Geräte führen und verschiedene Branchen revolutionieren.

