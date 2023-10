Eine Studie zeigt, dass unterschiedliche Mehle mikrobielle Ökosysteme im Sauerteig prägen

By

Eine aktuelle Studie von Forschern der North Carolina State University zeigt, dass die Verwendung verschiedener Mehlsorten beim Sauerteigbacken zur Bildung unterschiedlicher Bakteriengemeinschaften beiträgt. Diese Variationen in mikrobiellen Gemeinschaften haben einen erheblichen Einfluss auf die Aromen und Geschmacksrichtungen von Sauerteigbrot.

Ziel der Studie war es, die Praktiken der Bäcker in ihren Küchen nachzubilden. Die Forscher stellten vier Sauerteigstarter aus insgesamt zehn verschiedenen Mehlen her, darunter sowohl Mehle mit Gluten als auch glutenfreie Varianten. Die Starter wurden in der gleichen Umgebung gehalten und 14 Tage lang täglich gefüttert.

Zu den von jedem Starter gesammelten Daten gehörten pH- und Höhenmessungen sowie Aromabeobachtungen. Zusätzlich wurde eine DNA-Sequenzierung durchgeführt, um die Vielfalt und Häufigkeit der Bakterien in jeder Probe zu bestimmen.

Über den Zeitraum von 14 Tagen beobachteten die Forscher, dass jede Mehlsorte zu immer unterschiedlicheren mikrobiellen Gemeinschaften in den Starterkulturen führte. Dies weist darauf hin, dass unterschiedliche Bakterien von den Nährstoffen in verschiedenen Mehlen leben.

Die Studie ergab eine große Vielfalt an Stoffwechselleistungen, die zu unterschiedlichen Aromen führten, die von den Bakteriengemeinschaften erzeugt wurden. So erzeugte Amaranth-Sauerteig ein an Schinken erinnerndes Aroma, Roggen hatte ein fruchtiges Aroma und Buchweizen hatte einen erdigen Geruch.

Ein überraschendes Ergebnis war, dass Roggenmehl im Vergleich zu anderen Mehlen eine deutlich größere Bakterienvielfalt förderte, wobei mehr als 30 Arten von Bakterien vorhanden waren. Darüber hinaus produzierten sieben der zehn Mehle Starter mit einem hohen Anteil an Bakterien, die Essigsäure produzieren, was zum sauren Geschmack des Sauerteigs beiträgt.

Diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse für Bäcker, die den Geschmack und das Aroma ihres Sauerteigbrots verändern möchten. Durch die Auswahl verschiedener Mehlsorten können Bäcker die mikrobiellen Gemeinschaften beeinflussen, die in ihren Sauerteigstartern gedeihen, was zu einer breiten Palette einzigartiger Geschmacksrichtungen führt.

