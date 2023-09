Verwendung eines Gyroskops zur Messung von Variationen in der Erdrotation

Ein Team von Wissenschaftlern hat eine neuartige Methode entwickelt, um Schwankungen der Erdrotation mithilfe eines Gyroskops zu messen. Die Forscher am deutschen Geodätischen Observatorium Wettzell haben einen 16 Meter langen Laserhohlraum namens „G“ geschaffen, der als ringförmiges Gyroskop fungiert. Im Inneren interagieren zwei Laserstrahlen, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, und erzeugen ein Interferenzmuster. Die Forscher fanden heraus, dass sich bei der Rotation der Erde Schwankungen ihrer Geschwindigkeit im Interferenzmuster widerspiegeln. Durch die Analyse des Interferenzmusters konnten die Forscher die Entfernung berechnen, die ein bestimmter Punkt auf der Erde über einen bestimmten Zeitraum zurückgelegt hatte.

In ihrer in der Fachzeitschrift Nature Photonics veröffentlichten Studie testeten die Forscher die Leistung des Gyroskops über einen Zeitraum von vier Monaten und konnten die Länge eines bestimmten Tages auf wenige Millisekunden genau messen. Dieses Maß an Präzision ist weitaus höher als bei früheren Methoden zur Messung der Erdrotation und könnte zur Erstellung genauerer geophysikalischer Modelle für den globalen Transport genutzt werden.

Die Ergebnisse des Teams wurden von Caterina Cimminelli und Giuseppe Brunetti in einem News & Views-Artikel diskutiert, der ebenfalls in Nature Photonics veröffentlicht wurde. Die Forscher schlugen vor, dass diese neue Methode zur Messung der Tageslänge in Verbindung mit ihren Variationen zu verbesserten geophysikalischen Modellen führen könnte, die weitreichende Anwendungen in Bereichen wie der Klimawissenschaft und der Navigation haben. Die Forscher glauben, dass dieser Ansatz genauere Beschreibungen der Länge eines Tages liefern könnte und dabei verschiedene Faktoren berücksichtigt, die die Erdrotation beeinflussen, wie etwa die Anziehungskraft des Mondes, Meeresströmungen und atmosphärische Bedingungen.

Insgesamt verspricht dieser neue gyroskopbasierte Ansatz, unser Verständnis der Erdrotation und ihrer Auswirkungen auf verschiedene geophysikalische Phänomene zu verbessern.

