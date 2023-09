Wissenschaftler entwickeln Verfahren zur Modifikation von RNA-Virusgenomen mithilfe von Schneidenzymen und RNA-Reparaturenzymen

By

Ein Team von Mikrobiologen der Montana State University hat eine Methode entwickelt, um das Genom eines RNA-Virus mithilfe eines Schneidenzyms und eines RNA-Reparaturenzyms zu modifizieren. Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in Science Advances.

Die Forscher nutzten ein Typ-III-CRISPR-System von Streptococcus thermophilus, einem Bakterium, das in Milchprodukten vorkommt. Dieses System wird verwendet, um die spezifische Stelle in einer Ziel-RNA zu identifizieren, an der geschnitten werden soll. Sobald der Schnitt erfolgt ist, werden DNA-Schienen verwendet, um die Stränge wieder zusammenzuführen, und sie werden dann mithilfe eines viralen Ligase-Enzyms wieder verbunden.

Um ihre Technik zu testen, löschte das Team Abschnitte der RNA in einem Sindbis-Virus. Das Virus enthielt ein grün fluoreszierendes Segment in seiner RNA, und durch das Herausschneiden dieses Segments konnte das Virus überleben, war aber nicht mehr fluoreszierend.

Das Forschungsteam glaubt, dass ihre Technik sowie ähnliche Ansätze in der RNA-Forschung eingesetzt werden könnten, insbesondere bei der Untersuchung des Funktionsgewinns oder -verlusts bei Viren, beispielsweise ihrer Virulenz. Diese Technik könnte auch verwendet werden, um Funktionen in einem Virus zu entfernen, die es ihm ermöglichen, Medikamenten zu entgehen, die zu seiner Behandlung bestimmt sind. Darüber hinaus eröffnet die Bearbeitung von RNA neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Therapien zur gezielten Behandlung von RNA-basierten Erkrankungen.

Die Möglichkeit, RNA direkt zu bearbeiten, bietet einen direkteren und effizienteren Ansatz im Vergleich zu aktuellen Methoden, die mehrere Transkriptionsschritte umfassen. Diese Entdeckung hat potenzielle Auswirkungen auf den Bereich der Virologie und der RNA-basierten Forschung.

