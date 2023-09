Erkundung der geologischen Geschichte und Gefahren der Long Valley Caldera

By

Geowissenschaftler des US Geological Survey (USGS) haben kürzlich eine Exkursion zur Long Valley Caldera in Kalifornien unternommen, um ein tieferes Verständnis ihrer geologischen Geschichte und vulkanischen Gefahren zu erlangen. Die Long Valley Caldera liegt auf der Ostseite der Sierra Nevada und hat eine komplexe Eruptionsgeschichte, die sich über Millionen von Jahren erstreckt.

Während der Exkursion boten sich den Geowissenschaftlern atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Landschaft, darunter die Mono-Inyo-Krater, den Mono-See sowie die Sierran-Granite und metamorphen Gesteine. Dies verschaffte ihnen einen breiteren Kontext für die Untersuchung der Caldera und die Bewertung vulkanischer Gefahren.

Die Exkursion bot auch Gelegenheit, neue geothermische Merkmale in Hot Creek zu untersuchen und den Betrieb der Kraftwerke in Casa Diablo mitzuerleben. Die Wissenschaftler hatten auch die Gelegenheit, die seismischen und GPS-Stationen zu besuchen, die zum umfangreichen Überwachungsnetzwerk von CalVO in der Region Long Valley beitragen.

Das Verständnis der geologischen Geschichte der Long Valley Caldera ist für die Charakterisierung vulkanischer Gefahren von entscheidender Bedeutung. Die Region hat im Laufe ihrer Geschichte verschiedene vulkanische Aktivitäten erlebt, darunter Basalteruptionen vor etwa 4 bis 2.6 Millionen Jahren und die Bildung klebriger Rhyolithkuppeln vor etwa 2.2 Millionen bis 800,000 Jahren. Besonders bedeutsam war der Caldera-bildende Ausbruch vor etwa 760,000 Jahren.

Durch die Überprüfung, Infragestellung und Überarbeitung wissenschaftlicher Annahmen wollen die Geowissenschaftler Fortschritte erzielen und neue Theorien testen. Die Exkursion brachte Experten mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau zusammen, um den Wissensaustausch zu fördern und Diskussionen und Debatten anzuregen.

Zu den laufenden Arbeiten in der Region Long Valley gehört die Installation und Wartung von GPS- und seismischen Sensoren in der Caldera und auf der Insel Paoha im Mono Lake. Darüber hinaus werden die mit der Schneeschmelze verbundenen jährlichen Erdbebenschwärme genau überwacht, es werden geochronologische Studien der basaltischen Laven der Präcaldera durchgeführt und verschiedene andere geologische, hydrologische und geophysikalische Studien werden durchgeführt.

Das Verständnis der geologischen Geschichte und der Gefahren der Long Valley Caldera trägt nicht nur zum wissenschaftlichen Wissen über vulkanische Prozesse bei, sondern dient auch als Grundlage für die Bewertung und Minderung potenzieller Risiken für die Gemeinden in der Region.

Quellen:

– USGS-Foto von Jessica L. Ball