Erforschung des Lebens auf dem Mars: NASA-Rekruten begeben sich auf terrestrische Missionen

Am 25. Juni begann ein Team aus vier NASA-Rekruten mit ihrer Mission, Erdlinge auf das Leben auf dem Mars vorzubereiten. Allerdings finden diese Missionen nicht im Weltraum statt, sondern hier auf der Erde. Die erste Crew aus Freiwilligen hat eine einzigartige Struktur namens Mars Dune Alpha betreten, die sich im Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, befindet. Ihre Mission ist es, innerhalb der Struktur zu leben und zu arbeiten, als wären sie ein ganzes Jahr lang auf dem Roten Planeten.

Der Zweck dieser Missionen besteht darin, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Astronauten dabei zu helfen, die Herausforderungen und Anforderungen einer tatsächlichen Reise zum Mars zu verstehen. Durch das Erleben des Lebens unter marsähnlichen Bedingungen werden die Erkenntnisse der Freiwilligen in die Vorbereitungen für zukünftige Weltraummissionen einfließen.

Mars Dune Alpha, eine 3D-gedruckte Struktur, misst etwa 158 Quadratmeter (1,700 Quadratfuß) und verfügt über vier kleine Wohnräume, zwei Badezimmer, Arbeitsplätze, einen medizinischen Bereich, eine Lounge und eine Kombüse. Um die für eine Marsmission erforderliche Selbstversorgung zu simulieren, wird die Besatzung ihre eigenen Lebensmittel auf einer vertikalen Farm innerhalb der Struktur anbauen.

Unter dem Kommando von Kelly Haston, einem Mitglied der Mohawk Nation und der Six Nations of the Grand River in Kanada, wird diese erste Mission namens CHAPEA die Auswirkungen der Arbeit unter marsähnlichen Bedingungen auf die Gesundheit und die Fähigkeit der Besatzung, Aufgaben auszuführen, untersuchen. Haston bringt mit ihrer Expertise in der Biomedizin, insbesondere in der Untersuchung von Lebererkrankungen, der Fortpflanzung und dem Nervensystem mithilfe von Stammzellen, wertvolles Wissen in die Mission ein.

Das ultimative Ziel dieser terrestrischen Missionen besteht darin, Daten und Erkenntnisse zu sammeln, die bei der erfolgreichen Planung und Durchführung einer zukünftigen bemannten Mission zum Mars helfen werden. Mit jeder weiteren Mission, die in den Jahren 2025 und 2026 stattfinden soll, werden Wissenschaftler ein tieferes Verständnis der Herausforderungen erlangen und Strategien zu deren Bewältigung entwickeln.

Durch diese simulierten Missionen kommt die NASA der Verwirklichung des Lebens auf dem Mars einen Schritt näher und bringt uns der Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums einen Schritt näher.

