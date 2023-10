Vorbereitung auf das Leben auf dem Mars: Die terrestrischen Missionen der NASA

Die NASA hat einen weiteren Schritt unternommen, um Menschen auf eine zukünftige Mission zum Mars vorzubereiten. Im Juni starteten vier Rekruten die erste von dreijährigen Missionen, um das Leben auf dem Roten Planeten zu simulieren. Obwohl die Missionen auf der Erde durchgeführt werden, sollen sie wertvolle Einblicke in die Herausforderungen liefern, denen sich Astronauten auf dem Mars stellen können.

Die erste Besatzung aus vier Freiwilligen betrat eine einzigartige Struktur namens Mars Dune Alpha, die sich im Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, befindet. Ihre Mission ist es, ein ganzes Jahr lang in der Struktur zu leben und zu arbeiten und dabei die Bedingungen nachzubilden, die sie auf dem Mars erleben würden. Ziel ist es, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Astronauten dabei zu helfen, besser zu verstehen, was eine Reise zum Mars mit sich bringen würde.

Mars Dune Alpha, eine 3D-gedruckte Struktur, hat ungefähr die Größe einer Drei-Zimmer-Wohnung und erstreckt sich über eine Fläche von 158 Quadratmetern. Es besteht aus vier kleinen Wohnräumen, zwei Badezimmern, Arbeitsplätzen, einem medizinischen Bereich, einer Lounge und einer Kombüse. Um die Notwendigkeit der eigenen Nahrungsmittelproduktion auf dem Mars zu simulieren, wird die Besatzung ihre eigenen Nahrungsmittel auf einer vertikalen Farm anbauen.

Das Hauptziel der als CHAPEA bekannten Mission besteht darin, die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Fähigkeit der Besatzung zu untersuchen, Aufgaben auszuführen, wenn sie wie auf dem Mars lebt und arbeitet. Unter der Leitung von Kelly Haston, einem Mitglied der Mohawk Nation und der Six Nations of the Grand River in Kanada, wird sich die erste Mission darauf konzentrieren, zu verstehen, wie sich der menschliche Körper an die einzigartigen Bedingungen des Mars anpasst.

Diese terrestrischen Missionen sind von entscheidender Bedeutung für die Vorbereitung der NASA auf eine zukünftige Marsmission. Durch die Simulation des Lebens auf dem Mars kann die Agentur wertvolle Daten und Erkenntnisse sammeln, die bei der Entwicklung der notwendigen Technologien, Protokolle und Strategien für eine erfolgreiche Reise zum Roten Planeten helfen werden.

Quelle: ScienceNewsExplores