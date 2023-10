Eine aufregende Gelegenheit, Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden

Millionen von Menschen werden an diesem Wochenende die Chance haben, Zeuge eines spektakulären Naturphänomens zu werden, das als ringförmige Sonnenfinsternis bekannt ist und von Oregon nach Texas zieht. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis ist der Mond am weitesten von der Erde entfernt und verdeckt die Sonne nicht vollständig, wodurch ein heller äußerer Rand oder „Feuerring“ um den Mond entsteht. Acht Staaten werden dieses himmlische Schauspiel erleben, beginnend in Eugene, Oregon, wo es fast vier Minuten dauern wird. Bildungsveranstaltungen und Live-Streams der Sonnenfinsternis werden an verschiedenen Orten verfügbar sein, beispielsweise im Oregon Museum of Science and Industry in Portland.

In Albuquerque, New Mexico, wird die Sonnenfinsternis mit der jährlichen Albuquerque International Balloon Fiesta zusammenfallen. Letztes Jahr zog das Fest fast 830,000 Menschen an, und die diesjährige Kombination aus Sonnenfinsternis-Sichtungen wird voraussichtlich eine noch größere Menge anziehen. Richard Rand, Vorsitzender der Abteilung für Physik und Astronomie an der University of New Mexico, betont das tiefe Gefühl, ein solches Ereignis zu erleben. Der Campus bietet Bildungsaktivitäten und eine Besichtigung des „Feuerrings“.

In San Antonio, Texas, wird die partielle Sonnenfinsternis zwischen 10:23 und 11:54 Uhr stattfinden. In der Nähe von Woodlawn Lake und in mehreren Parks sind Besichtigungen möglich, bei denen Gemeinschaftsveranstaltungen wie Lochbeobachtungen, Galaxienschleim und ein Hindernisparcours im Astronauten-Trainingslager stattfinden. Schließlich ist Corpus Christi, Texas, der letzte große Ort in den USA, an dem die Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, und die Spitzendauer wird dort mit über fünf Minuten am längsten sein. Die Hotelreservierungen in Corpus Christi haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zugenommen.

Um die ringförmige Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Direkter Blick in die Sonne kann zu dauerhaften Augenschäden führen. Ein angemessener Augenschutz, wie z. B. zertifizierte Brillen oder tragbare Solarbetrachter, ist unerlässlich. Eine normale Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz, da die Netzhaut lichtempfindlich ist. Daher ist es wichtig, den Blick in die Sonne zu vermeiden, auch nicht für einen kurzen Moment.

Diese bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis ist nur der Anfang, denn am 8. April 2024 wird sich eine seltenere totale Sonnenfinsternis über zehn Bundesstaaten erstrecken und Millionen von Touristen anziehen. Die vollständige Liste der Orte und Dauer der ringförmigen Sonnenfinsternis finden Sie in zuverlässigen Quellen.

