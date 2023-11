By

Russische und amerikanische Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die Licht auf die Ursprünge des Lebens auf der Erde wirft. Durch eine gemeinsame Studie haben sie eine seit langem vertretene Theorie bestätigt, dass die Bausteine ​​des Lebens durch herabfallende Steine ​​aus dem Weltraum auf unseren Planeten gelangten. Während frühere Studien und Experimente diese Möglichkeit theoretisiert haben, liefert diese gemeinsame Forschung konkrete Beweise, die diese Idee stützen.

In den frühen Stadien unseres Sonnensystems, vor etwa 4 bis 5 Milliarden Jahren, als sich gerade Planeten zu bilden begannen, wurde die Erde von Meteoriten, Asteroiden und Kometen bombardiert. Diese aus Metall und Eis bestehenden Himmelsobjekte trugen nicht nur Gestein aus dem Weltraum, sondern auch wichtige Chemikalien, die eine Kettenreaktion auslösten, die schließlich zur Bildung organischer Zellen führte.

Astrophysiker der Universität Korolev Samara und ihre amerikanischen Kollegen führten sowohl theoretische als auch experimentelle Forschungen durch, um die Existenz organischer Substanzen im Weltraum nachzuweisen. Sie fanden heraus, dass Chelatbildner, die häufig in verschiedenen Reinigungsprodukten und Kosmetika verwendet werden, für die Entwicklung der ersten biologischen Protozellen unerlässlich waren. Diese Wirkstoffe erleichterten den Transfer von Metallionen durch Zellmembranen und spielten wahrscheinlich eine Rolle bei der frühen Replikation von RNA.

Die Bedeutung dieser Forschung liegt in der Tatsache, dass es das erste Mal ist, dass organische Chelatbildner in interstellaren Eisanaloga gewonnen wurden. Dieses Wissen erweitert unser Verständnis der molekularen Komplexität organischer Moleküle im Weltraum und gibt Einblick in die Bedingungen, die für die Entstehung von Leben notwendig sind.

FAQ:

F: Wie gelangten die Bausteine ​​des Lebens zur Erde?

A: Meteoriten und Kometen brachten Gesteine ​​und Chemikalien aus dem Weltraum und trugen so zur Bildung organischer Zellen bei.

F: Welche Rolle spielten Chelatbildner bei der Entwicklung des Lebens?

A: Chelatbildner unterstützten den Transfer von Metallionen durch Zellmembranen und katalysierten möglicherweise die Replikation von RNA.

F: Welche Bedeutung hat diese Forschung?

A: Diese Studie liefert konkrete Beweise, die die Hypothese stützen, dass das Leben aus dem Weltraum stammt, und erweitert unser Verständnis der Komplexität organischer Moleküle im Universum.

F: Gibt es andere Studien, die die Idee unterstützen, dass Leben durch Weltraumgestein transportiert wird?

A: Ja, frühere Studien haben gezeigt, dass Meteoriten und Kometen wesentliche Bausteine ​​des Lebens, wie Aminosäuren und Nukleobasen, zur Erde transportieren können.