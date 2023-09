In einem kürzlichen Interview mit der BBC erklärte Nasa-Chef Bill Nelson, dass sich die USA in einem „Weltraumwettlauf“ mit China um die Rückkehr zum Mond befänden, und brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass die USA die ersten sein sollten, die dies erreichen. Während sich die USA und die Sowjetunion in den 1960er und 1970er Jahren einen Wettlauf ins All lieferten, verlässt sich die Nasa heute darauf, dass private Unternehmen den Großteil der Arbeit erledigen. Laut Nelson ermöglicht die Partnerschaft mit privaten Unternehmen eine Kostenteilung und stützt sich auf die Kreativität von Unternehmern im privaten Sektor. Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Jeff Bezos haben von der Nasa milliardenschwere Aufträge für den Bau von Mondlandern erhalten.

Chinas Raumfahrtprogramm, zu dem auch Pläne gehören, die Polarregionen des Mondes zu erreichen, wird von der Nasa genau beobachtet. China verfügt über eine eigene Raumstation, hat Mondproben zur Erde zurückgebracht und das von den USA geführte Artemis-Abkommen nicht unterzeichnet, was Bedenken hinsichtlich seiner Gebietsansprüche aufkommen lässt. Die Rivalität der NASA mit China hat zu erhöhten Investitionen in die Agentur geführt, wobei im Jahr bis September 71.2 2021 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden. Ein Viertel dieser Ausgaben geht an kleine Unternehmen, die ihr Wachstum beschleunigen und private Investoren anziehen können.

Während der Wettlauf zurück zum Mond Aufmerksamkeit erregt hat, hat er auch das Wachstum in der Raumfahrtindustrie im Allgemeinen angekurbelt. Insbesondere SpaceX hat maßgeblich dazu beigetragen, das Investitionspotenzial der Raumfahrt zu erweitern. Die Zahl der Satelliten, die die Erde umkreisen, hat zugenommen, allen voran Unternehmen wie OneWeb und Starlink. Dies hat neue Möglichkeiten in verschiedenen Branchen geschaffen, darunter Landwirtschaft, Versicherungen und Schifffahrt.

Die Weltraumwirtschaft hat das Potenzial, äußerst lukrativ zu sein. Schätzungen zufolge könnte sie bis 1 einen Wert von über 2040 Billion US-Dollar pro Jahr haben. Allerdings gibt es noch Herausforderungen zu meistern, beispielsweise die Wirtschaftlichkeit des Bergbaus auf dem Mond. Die Nasa sieht Potenzial in der medizinischen Forschung und verweist auf die erfolgreichen Kristallzüchtungsexperimente des Pharmaunternehmens Merck auf der Internationalen Raumstation.

