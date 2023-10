Leben nach dem Weltraum: Sich an die Schwerkraft anpassen und Rekorde brechen

Nachdem er über ein Jahr im Weltraum verbracht hat, steht der Astronaut Frank Rubio nun vor der Herausforderung, sich wieder an das Leben auf der Erde zu gewöhnen. Rubio ist kürzlich von einer 371-tägigen Mission an Bord der Internationalen Raumstation zurückgekehrt und hat damit den bisherigen amerikanischen Rekord für die längste Aufenthaltsdauer im Weltraum übertroffen. Nach seiner Rückkehr sprach Rubio auf einer Pressekonferenz im Johnson Space Center der NASA in Houston und beschrieb die Schwierigkeit, sich an die Schwerkraft der Erde anzupassen. Er erwähnte, dass er Schmerzen in seinen Fußsohlen und im unteren Rücken verspürte, als sein Körper sich wieder daran gewöhnte, sein volles Gewicht zu tragen.

Rubios längerer Aufenthalt im Weltraum war ursprünglich nicht geplant. Aufgrund eines Kühlmittellecks im Sojus-Raumschiff, das für den Rückflug vorgesehen war, schickte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos ein leeres Raumschiff, um Rubio und seine Besatzungsmitglieder zu bergen. Infolgedessen musste Rubio die ursprünglich für eine andere Besatzung vorgesehene Mission fortsetzen. Trotz der unerwarteten Umstände behielt Rubio eine positive Einstellung bei und erkannte, dass es geistig herausfordernd, aber notwendig war, ein Jahr lang eingesperrt zu sein.

Neben dem Brechen des amerikanischen Rekords für die längste Zeit im Weltraum wollte Rubio während seiner Mission einen weiteren Meilenstein erreichen. Er versuchte, im Weltraum eine Tomate anzubauen, was eine bedeutende Leistung gewesen wäre. Allerdings verlegte er die Tomate und konnte sie nicht finden, was zu Spekulationen führte, dass er sie möglicherweise versehentlich verzehrt hatte.

Bei der Rückkehr zur Erde erleben Astronauten häufig ein Phänomen, das als „Weltraumanpassungssyndrom“ bekannt ist. Dieser Zustand bringt aufgrund der Schwerkraftverschiebung Schwierigkeiten mit sich, das Gleichgewicht und die Koordination aufrechtzuerhalten. Rubio erwähnte, dass er beim Versuch, geradeaus zu gehen, ein Abdriften nach rechts oder links verspürte, obwohl er einen klaren Kopf hatte.

Rubios Reise beleuchtet die physischen und psychischen Herausforderungen, mit denen Astronauten bei Langzeit-Weltraummissionen konfrontiert sind. Während die Menschheit weiterhin die Grenzen des Weltraums erforscht, werden das Verständnis der Auswirkungen der Mikrogravitation und die Neuanpassung an das Leben auf der Erde weiterhin wichtige Forschungsbereiche bleiben.

