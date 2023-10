Anpassung an die Schwerkraft nach einem Jahr im Weltraum

Nachdem er 371 Tage im Weltraum verbracht hat, steht der Astronaut Frank Rubio nun vor der Herausforderung, sich wieder an die Schwerkraft der Erde anzupassen. Nach seiner Rückkehr sprach Rubio über die Beschwerden, die er verspürte, insbesondere in seinen Füßen und im unteren Rückenbereich, als sich sein Körper an das erhöhte Gewicht gewöhnte. Rubio war Teil einer sechsmonatigen Routinemission, doch aufgrund eines Kühlmittellecks in der Sojus-Raumsonde mussten er und seine Crew früher als geplant zur Erde zurückkehren.

Rubio gab zu, dass die Aussicht, ein Jahr eingesperrt im Weltraum zu verbringen, für ihn eine Herausforderung darstellte, da er es liebt, draußen zu sein. Er nahm jedoch den für die Mission erforderlichen mentalen Wandel an und konzentrierte sich auf die Anpassung an die Lebensbedingungen im Weltraum. Diese Einstellung ermöglichte es ihm, den bisherigen amerikanischen Rekord für die längste Zeit im Weltraum zu übertreffen, der von Mark Vande Hei gehalten wurde.

Während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation (ISS) versuchte Rubio auch, eine Tomate anzubauen. Obwohl er es mit Klettverschluss in einer Tasche befestigte, verlor er leider den Überblick und vermutet, dass es ausgetrocknet oder mit Müll verwechselt worden sein könnte. Rubio spekulierte humorvoll, dass einige Leute glauben könnten, er habe die mysteriöse Tomate gegessen.

Die Rückkehr zur Erde nach einer längeren Zeit im Weltraum bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Rubio erklärte, dass sein Körper zunächst nach rechts oder links schwankte, wenn er versuchte, geradeaus zu gehen, was die Trennung zwischen seinem Geist und seinem Körper deutlich machte. Diese Anpassungsphase ist bei Astronauten üblich, die sich nach einem längeren Aufenthalt im Weltraum wieder an die Schwerkraft gewöhnen.

Rubios Erfahrungen liefern wertvolle Einblicke in die physischen und psychischen Anpassungen, die für Astronauten erforderlich sind, die von Langzeit-Weltraummissionen zurückkehren. Während die Menschheit weiterhin die Grenzen der Weltraumforschung erforscht und verschiebt, wird das Verständnis dieser Herausforderungen für das Wohlergehen zukünftiger Besatzungen von entscheidender Bedeutung sein.

Quellen:

– Al Arabiya (Quellenartikel)