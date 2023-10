Willkommen zurück auf der Erde: Astronaut Frank Rubio gewöhnt sich nach einem Jahr im Weltraum an die Schwerkraft

Nachdem er über ein Jahr im Weltraum verbracht hat, steht der Astronaut Frank Rubio nun vor der Herausforderung, sich wieder an die Schwerkraft der Erde anzupassen. Rubio erwähnte während einer Pressekonferenz im Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, dass das Gehen zunächst Unbehagen verursacht, insbesondere in den Fußsohlen und im unteren Rückenbereich. Er erklärte, dass die Tatsache, dass sein unterer Rücken jetzt die Hälfte seines Gewichts trägt, mit einem gewissen Maß an Schmerzen einhergeht.

Rubio ist kürzlich nach einem 371-tägigen Aufenthalt im Weltraum zur Erde zurückgekehrt. Eigentlich war Rubio für eine sechsmonatige Routinemission geplant, doch dann erlebte er eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Bei der Sojus-Raumsonde, die die Besatzung zurückbringen sollte, kam es im Dezember zu einem Kühlmittelleck. Dies zwang die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, das Schiff zur Erde zurückzubringen und stattdessen ein leeres Raumschiff zu schicken. Daher mussten Rubio und sein Team die ursprünglich für die Besatzung des zweiten Schiffes vorgesehene Mission übernehmen.

Trotz der Herausforderungen dachte Rubio über die mentalen Anpassungen nach, die er vornehmen musste, um sich an das Leben im Weltraum anzupassen. Er teilte mit, dass es für ihn schwierig sei, ein Jahr lang auf engstem Raum eingesperrt zu sein. Rubio überwand dies jedoch, indem er akzeptierte, dass es Teil der Mission war, und sich mental auf die Erfahrung vorbereitete.

Obwohl das Missgeschick den Verlauf von Rubios Mission veränderte, ermöglichte es ihm, einen neuen Rekord für die längste Zeit, die ein Amerikaner im Weltraum verbracht hatte, aufzustellen und damit den Rekord von Mark Vande Hei von 355 aufeinanderfolgenden Tagen zu übertreffen. Den Gesamtweltrekord hält der russische Kosmonaut Waleri Poljakow, der 437 Tage im Weltraum verbrachte.

Während seines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation (ISS) machte Rubio auch eine interessante Erfahrung mit der Gartenarbeit. Er versuchte, im Weltraum eine Tomate anzubauen, von der er glaubt, dass sie die erste dort angebaute Tomate war. Leider ging die Tomate verloren oder wurde fälschlicherweise für Müll gehalten, obwohl er sich bemühte, sie mit Klettverschluss zu sichern.

Als Rubio sich an das Leben auf der Erde gewöhnt, erwähnte er, dass sich das Gehen zunächst anders anfühlte. Der Geist ist klar, aber der Körper reagiert nicht wie erwartet, was dazu führt, dass die Person beim Versuch, geradeaus zu gehen, nach rechts oder links driftet.

Quellen:

– Johnson Space Center der NASA

– Roskosmos