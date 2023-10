NASA-Astronaut Frank Rubio gewöhnt sich nach einjähriger Weltraummission an das Leben auf der Erde

Der NASA-Astronaut Frank Rubio ist kürzlich zur Erde zurückgekehrt, nachdem er über ein Jahr im Weltraum verbracht hatte. Auf einer Pressekonferenz im Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, diskutierte Rubio die Herausforderungen der Neuanpassung an die Schwerkraft der Erde. Er erwähnte, dass er in den ersten Tagen Beschwerden in den Füßen und im unteren Rücken verspürte, als sich sein Körper wieder daran gewöhnte, sein eigenes Gewicht zu tragen.

Rubios Mission war ursprünglich für eine Dauer von sechs Monaten geplant, doch aufgrund eines Kühlmittellecks in der Sojus-Raumsonde mussten er und seine Besatzungsmitglieder nach 371 Tagen zur Erde zurückkehren. Das Kühlmittelleck ereignete sich im Dezember, wahrscheinlich verursacht durch einen Mikrometeoroiden. Als Vorsichtsmaßnahme beschloss die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, ein leeres Sojus-Raumschiff als Ersatzfahrzeug zur Internationalen Raumstation zu schicken. Dadurch konnten Rubio und seine Astronautenkollegen mit dem ursprünglichen Raumschiff zur Erde zurückkehren, mussten jedoch die Mission übernehmen, die ursprünglich der für das zweite Raumschiff vorgesehenen Besatzung zugewiesen war.

Rubio gab zu, dass die Aussicht, ein Jahr lang auf der Raumstation zu verbringen, für ihn eine Herausforderung darstellte, da er gerne draußen ist. Es gelang ihm jedoch, sich geistig an seine Umgebung zu gewöhnen und zu akzeptieren, dass die Raumstation für die nächsten 12 Monate sein Zuhause war. Trotz der unerwarteten Umstände konnte Rubio durch die Verlängerung seiner Mission den Rekord für die längste Zeit, die ein amerikanischer Astronaut im Weltraum verbracht hatte, brechen. Er übertraf den Rekord von Mark Vande Hei aus dem Jahr 2022 mit 355 aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Rückkehr zur Erde brachte ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Rubio beschrieb das Gefühl, nach rechts oder links zu driften, als er versuchte, geradeaus zu gehen, was gewöhnungsbedürftig war. Er erklärte, dass sein Geist zwar klar sei, sein Körper jedoch nicht wie erwartet reagierte.

Während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation startete Rubio ein Experiment zum Anbau einer Tomate. Obwohl er versuchte, es mit Klettverschluss zu befestigen, verlegte er es und konnte es nicht wiederfinden. Rubio vermutete humorvoll, dass es möglicherweise ausgetrocknet war und fälschlicherweise für Müll gehalten wurde, oder dass er es unwissentlich gegessen hatte.

Insgesamt verdeutlicht Rubios Mission die körperlichen und geistigen Anpassungen, die Astronauten vornehmen müssen, wenn sie von einem längeren Aufenthalt im Weltraum zurückkehren. Ihre Erfahrungen tragen zur wissenschaftlichen Forschung und zum Fortschritt in der Weltraumforschung bei.

