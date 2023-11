Auf dem Weg zur Entschlüsselung der Geheimnisse außergalaktischer Schwarzer Löcher

Wissenschaftlern des UR Rao Satellite Center (URSC) der ISRO und des Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) ist ein bedeutender Durchbruch bei der Erforschung von Schwarzen Löchern gelungen. Mit einer Technik namens Röntgenpolarimetrie ist es ihnen erstmals gelungen, Strahlung zu detektieren, die von einer extragalaktischen Schwarzen-Loch-Quelle emittiert wird. Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Horizonte für das Verständnis der zugrunde liegenden physikalischen Prozesse rund um Schwarze Löcher.

Das betreffende Schwarze Loch befindet sich in der Großen Magellanschen Wolke (LMC), einer kleinen Begleitgalaxie der Milchstraße. Es ist als LMC X-3 bekannt und ein Doppelsternsystem, das aus einem Schwarzen Loch und einem normalen Stern besteht, der heißer, größer und massereicher als unsere Sonne ist. Das System wurde erstmals 1971 von einem umlaufenden Röntgenteleskop entdeckt und war seitdem Gegenstand umfangreicher Forschungen verschiedener Astronomenteams.

Der jüngste Durchbruch wurde durch den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ermöglicht, die erste Mission der NASA, die speziell zur Untersuchung der Polarisation von Röntgenstrahlen von Himmelsobjekten entwickelt wurde. Das 2021 gestartete IXPE bietet eine einzigartige Beobachtungstechnik, die es Wissenschaftlern ermöglicht, tiefer in die Emissionsprozesse und die Geometrie akkretierender Objekte um Schwarze Löcher einzutauchen.

Die Wissenschaftler von IITG und URSC konzentrierten ihre Studie auf LMC X-3 und betrachteten es als ideales kosmisches Labor. Durch die Untersuchung der Röntgenpolarisationssignaturen dieses Schwarzen Lochs mit IXPE konnten sie signifikante polarisierte Emissionen nachweisen. Diese Emissionen sind wahrscheinlich das Ergebnis einer Kombination direkter und/oder reflektierter Emissionen einer teilweise ionisierten Scheibenatmosphäre.

Darüber hinaus haben die Forscher den Spin des Schwarzen Lochs gemessen, indem sie Beobachtungen der Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER)-Mission und der Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR)-Mission analysierten. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Schwarze Loch in LMC X-3 eine schwache Rotation aufweist.

Diese bahnbrechende Studie wurde in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters veröffentlicht und trägt weiter zu unserem Verständnis der Phänomene Schwarzer Löcher bei. Während Wissenschaftler weiterhin die mysteriöse Natur von Schwarzen Löchern erforschen und untersuchen, ebnen Durchbrüche wie diese den Weg für zukünftige Fortschritte in der Astrophysik.