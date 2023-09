Studienergebnisse zeigen, dass Stadtparks, die auf ehemaligen Verbrennungsanlagen errichtet wurden, möglicherweise einen erhöhten Bleigehalt aufweisen

Eine kürzlich von der Duke University durchgeführte Studie hat ergeben, dass Stadtparks und Spielplätze, die auf dem Gelände ehemaliger Müllverbrennungsanlagen errichtet wurden, möglicherweise immer noch einen deutlich höheren Bleigehalt in ihren Oberflächenböden aufweisen. Die von Professor Daniel D. Richter geleitete Forschung analysierte Oberflächenbodenproben aus drei Stadtparks in Durham, North Carolina, die auf ehemaligen Müllverbrennungsstandorten errichtet wurden, die Anfang der 1940er Jahre geschlossen wurden.

Die Studie ergab, dass Proben, die in einem Abschnitt des East Durham Park entnommen wurden, einen Bleigehalt von über 2000 Teilen pro Million enthielten, was mehr als fünfmal höher ist als der aktuelle Standard der US-Umweltschutzbehörde (EPA) für sichere Böden in Kinderspielbereichen. Proben aus Walltown Park enthielten größtenteils niedrige Bleiwerte, aber etwa 10 % waren besorgniserregend und einige waren sehr hoch. Andererseits wiesen alle Proben aus East End Park Bodenbleiwerte auf, die unter dem aktuellen EPA-Grenzwert für die Sicherheit von Kindern lagen.

Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit verstärkter Überwachungs- und Schadensbegrenzungsbemühungen in Parks, die auf ehemaligen Müllverbrennungsstandorten errichtet wurden. Richter betonte, wie wichtig es sei, Kontaminationsrisiken zu ermitteln und zu verstehen, warum die Kontamination an verschiedenen Standorten unterschiedlich schnell abnehme. Er forderte eine umfassende Probenahme und Überwachung sowie die Erstellung von Bodenkarten und Bodenleitkarten in Städten in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Historische Untersuchungen zeigen, dass etwa die Hälfte aller untersuchten Städte in den USA und Kanada zwischen den 1930er und 1950er Jahren feste Abfälle verbrannten. Die Verbrennungsanlagen verbrannten verschiedene Arten von Müll und Müll, darunter auch Produkte, die Blei enthielten. Die übrig gebliebene Asche, in der Schadstoffe wie Blei konzentriert waren, wurde manchmal in Parks und anderen städtischen Räumen verteilt.

Um die Probenahme und Überwachung zu erleichtern, erwähnte Richter den Einsatz neuer Technologien wie tragbarer Röntgenfluoreszenzinstrumente. Diese Instrumente können in nur 20 Sekunden eine vorläufige Analyse von Bodenproben auf mehrere Metalle, einschließlich Blei, durchführen. Darüber hinaus könnten historische Aufzeichnungen über die Müllverbrennung und Ascheentsorgung dazu beitragen, Hotspots schneller zu identifizieren.

Insgesamt hebt die Studie die potenziellen langfristigen Gesundheitsrisiken hervor, die mit der Bleiverunreinigung in städtischen Böden verbunden sind, und betont die Notwendigkeit kontinuierlicher Bemühungen zur Überwachung und Minderung dieser Risiken in Parks und anderen städtischen Räumen, die auf ehemaligen Verbrennungsanlagen errichtet wurden.

Quellen:

