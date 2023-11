Bildnachweis: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Jüngste Untersuchungen der University of Glasgow und der Florida State University haben einen neuen Ansatz zur Bekämpfung der „Lebensmittelwüsten“ in Glasgow und zur Verringerung der Ungleichheit ergeben. Durch sorgfältige Geodatenanalysen fanden die Forscher heraus, dass die Einführung von Gemeinschaftsgärten und Kleingärten an strategischen Standorten in der ganzen Stadt den Zugang zu frischen und erschwinglichen Produkten in unterversorgten Gebieten erheblich verbessern könnte.

Die Studie mit dem Titel „Gleichstellung des Zugangs zur städtischen Landwirtschaft in Glasgow: Ein räumlicher Optimierungsansatz“ hebt die vielen Vorteile der städtischen Landwirtschaft hervor, die über die reine Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln hinausgehen. Gemeinschaftsgärten und Kleingärten bieten nicht nur frische Produkte, sondern fördern auch gemeinschaftliche Verbindungen, tauschen Wissen über Lebensmittel aus und verbessern das geistige Wohlbefinden durch Aktivitäten im Freien.

Derzeit leben nur 36 % der Einwohner Glasgows im Umkreis von 10 Gehminuten um einen städtischen Landwirtschaftsstandort. Die Analyse ergab, dass wirtschaftlich benachteiligte Gebiete am Stadtrand tendenziell nur begrenzten Zugang zu billigen und frischen Lebensmitteln haben, was zu „Lebensmittelwüsten“ führt. Interessanterweise fanden die Forscher in ganz Glasgow etwa 939 Hektar unbebautes und brachliegendes Land, wobei etwa 60 % der Bevölkerung im Umkreis von 500 Metern um ungenutzte Flächen lebten.

Mithilfe räumlicher Optimierungsmodelle zeigte das Team, dass die Umwandlung von nur 15 verlassenen Standorten in städtische Landwirtschaftszentren den Zugang zu frischen Produkten für 50 % der Einwohner Glasgows erweitern und so einen erheblichen Einfluss auf die Verringerung der Nahrungsmittelungleichheit haben könnte. Eine Ausweitung des Aufwands durch die Hinzufügung von bis zu 60 neuen Standorten innerhalb eines 10-minütigen Spaziergangs könnte möglicherweise bis zu 70 % der Stadtbevölkerung versorgen und so die ungleiche Zugänglichkeit wirksam beseitigen.

Dr. Mingshu Wang, Co-Autor der Studie, stellte fest, dass Glasgow aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu erschwinglichen, nahrhaften Lebensmitteln in einkommensschwächeren Gebieten vor großen Herausforderungen steht. Dieser datengesteuerte Ansatz der Stadtplanung bietet jedoch vielversprechende Lösungen, ohne dass erhebliche Investitionen erforderlich sind. Durch die Umnutzung von Brachflächen in kommunale Landwirtschaftszentren kann Glasgow den Glasgow-Effekt angehen und gleichzeitig die Anwohner in die Lage versetzen, positive Veränderungen in ihren Gemeinden herbeizuführen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist urbane Landwirtschaft?



A: Unter städtischer Landwirtschaft versteht man die Praxis des Anbaus, der Verarbeitung und der Verteilung von Nahrungsmitteln in oder um städtische Gebiete. Dazu gehören verschiedene Formen wie Gemeinschaftsgärten, Dachgärten und vertikale Farmen.

F: Was sind Essenswüsten?



A: Lebensmittelwüsten sind Gebiete, typischerweise in Vierteln mit niedrigem Einkommen, in denen die Bewohner nur begrenzten Zugang zu erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln haben, was häufig zu schlechten ernährungsbedingten Gesundheitsergebnissen führt.

F: Wie kann die städtische Landwirtschaft den Gemeinden zugute kommen?



A: Die städtische Landwirtschaft bietet den Gemeinden mehrere Vorteile, darunter einen verbesserten Zugang zu frischen und erschwinglichen Produkten, soziale Kontakte, Wissensaustausch über Lebensmittel, ein verbessertes geistiges Wohlbefinden und Möglichkeiten für körperliche Aktivität.

F: Was ist räumliche Optimierungsmodellierung?



A: Bei der räumlichen Optimierungsmodellierung handelt es sich um eine Technik, die mathematische Algorithmen verwendet, um die beste Zuweisung von Ressourcen oder Standorten auf der Grundlage spezifischer Ziele, Einschränkungen und räumlicher Daten zu bestimmen. Im Rahmen dieser Studie wurden damit optimale Standorte für Gemeinschaftsgärten und Kleingärten ermittelt, um die Zugänglichkeit zu maximieren und die Ernährungsungleichheit zu verringern.

(Quelle: Universität Glasgow)