Die Entdeckung gespenstischer Infrarot-Auroraren auf Uranus gibt Aufschluss über planetarische Magnetfelder

Astronomen haben kürzlich pünktlich zur Halloween-Saison die Existenz unheimlich aussehender Infrarot-Auroren auf dem Planeten Uranus bestätigt. Diese Polarlichter geben Einblick in das einzigartige Magnetfeld von Uranus und seine Auswirkungen auf andere Planeten.

Polarlichter entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind und der Umgebung des Planeten vom Magnetfeld eingefangen werden und mit Gasmolekülen in der Atmosphäre kollidieren. Während wir auf der Erde Polarlichter kennen, die über den Polen erscheinen, kommen sie auch auf anderen Planeten vor. Astronomen haben sie auf den Riesenplaneten und sogar in einer kleineren Version auf dem Mars beobachtet. Allerdings sind auf der Venus, die kein intrinsisches Magnetfeld besitzt, keine ähnlichen Erscheinungen zu beobachten. Dennoch kann es bei intensiven Sonnenwindereignissen auf der Venus dennoch zu Polarlicht-ähnlichen Phänomenen kommen. Bemerkenswert ist, dass die Gaszusammensetzung der Atmosphären der äußeren Planeten unterschiedlich ist, was dazu führt, dass ihre Polarlichter im ultravioletten und infraroten Wellenlängenbereich erscheinen.

Insbesondere Uranus besitzt ein faszinierendes Magnetfeld. Anders als bei den meisten Planeten entsteht sein Magnetfeld nicht im Zentrum, sondern ist um 59 Grad von der Rotationsachse versetzt. Dieser Versatz führt dazu, dass die Uran-Magnetosphäre asymmetrisch ist, was je nach Standort zu unterschiedlichen Feldstärken führt. Das Hubble-Weltraumteleskop entdeckte 2011 einige Polarlichtaktivitäten auf Uranus, insbesondere rund um die Pole.

Im September 2006 beobachteten Wissenschaftler der Universität Leicester mit dem NIRSPEC-Spektrometer am Keck-II-Teleskop die Infrarot-Auroren auf Uranus. Durch die Analyse der emittierten Wellenlängen der H3+-geladenen Teilchen ermittelten sie Helligkeitsschwankungen. Diese Schwankungen geben Aufschluss über die Temperatur und Dichte der atmosphärischen Schicht, in der sich die Partikel befinden.

Überraschenderweise ergaben die Messungen, dass die Dichte von H3+ in der Uran-Atmosphäre zunimmt, während die Temperatur relativ unverändert bleibt. Dieser Befund legt einen Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Infrarot-Auroren und der stagnierenden Temperatur nahe. Emma Thomas, die das Beobachtungsteam leitete, vermutet, dass diese Erkenntnis Aufschluss über die über den Erwartungen liegenden Temperaturen von Gasriesenplaneten wie Uranus geben könnte. Das Forschungsteam geht davon aus, dass die energiereichen Polarlichter Wärme erzeugen und leiten und diese von den Polarlichtern nach unten in Richtung des magnetischen Äquators drücken.

Thomas hebt auch die umfassenderen Auswirkungen dieser Infrarot-Auroren hervor. Da häufig Exoplaneten entdeckt werden, die Neptun und Uranus ähneln, könnte die Untersuchung der Polarlichter von Uranus Einblicke in die Atmosphären und Magnetfelder dieser fernen Welten und ihre Eignung für Leben liefern. Darüber hinaus sind die Uranus-Befunde für unseren eigenen Planeten relevant – das Phänomen der geomagnetischen Umkehrung, bei der sich die Magnetpole der Erde umdrehen, ist noch weitgehend unerforscht. Durch die Untersuchung der täglichen Fehlausrichtung seiner Rotations- und Magnetachsen bei Uranus können Wissenschaftler ein besseres Verständnis der Auswirkungen einer zukünftigen Polumkehr auf das Erdmagnetfeld und seiner möglichen Auswirkungen auf Kommunikations- und Navigationssysteme erlangen.

Diese neueste Studie über uranische Polarlichter ergänzt die Beobachtungen aus 30 Jahren und bereichert unser Wissen über Eisriesen-Auroren und planetarische Magnetfelder in unserem Sonnensystem. Während wir die Geheimnisse des Uranus lüften, vertiefen wir unser Verständnis des Universums und unseres Platzes darin.

