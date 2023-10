Der Einfluss von neutralem Wasserstoff auf das Entweichen von Lyman-Alpha-Photonen in Galaxien der Reionisationsepoche

By

Astronomen sind sich immer noch unsicher über den Prozess und den Zeitpunkt der Reionisierung, bei der der Wasserstoff im Universum wieder ionisiert wird, nachdem er etwa 200 Millionen Jahre lang als neutrale Atome existiert hatte. Die Reionisierung wird durch Photonen des Lyman-Kontinuums (LyC) vorangetrieben, die die Energie haben, Elektronen aus Wasserstoffatomen herauszuschlagen. Die Frage ist: Woher kamen diese LyC-Photonen? Viele Astronomen glauben, dass frühe Galaxien eine Rolle bei der Reionisierung des Universums spielten.

Während der Reionisierungsperiode gab es Galaxien, die Lyman-Alpha-Strahlung (Lyα) emittierten, die freigesetzt wird, wenn Wasserstoffatome von ihrem ersten angeregten Zustand in ihren Grundzustand übergehen. Allerdings konnten nicht alle Lyα-Photonen aus diesen Galaxien entkommen. Wenn ein Lyα-Photon an den Rand einer Galaxie streut, kann es entweichen und entdeckt werden. Wenn keine Lyα-Photonen entkommen können, deutet dies darauf hin, dass auch LyC-Photonen nicht entkommen können und dass die Galaxie nicht zur Reionisierung beigetragen hat.

Das Vorhandensein von neutralem Wasserstoff (HI) in diesen Galaxien könnte das Entweichen von Lyα-Photonen und folglich von LyC-Photonen behindert haben. Um dies zu untersuchen, wurde eine Studie an einer Stichprobe von Galaxien durchgeführt, die gegen Ende der Reionisierung beobachtet wurden, wobei Lyα- und [CII]-Emission (Emission von Kohlenstoff, der die richtige Energiemenge absorbiert hat, damit ein Elektron entweichen kann) zur Messung ihrer Rotverschiebungen verwendet wurden.

Die Rotverschiebungen der Lyα- und [CII]-Emission in jeder Galaxie wurden verglichen. Die Forscher fanden heraus, dass der Geschwindigkeitsversatz zwischen den beiden Emissionsarten, bekannt als Lyα-Geschwindigkeitsversatz, positiv mit der HI-Gasmasse in Galaxien aus der Epoche der Reionisierung korreliert. Dies deutet darauf hin, dass die Lyα-Entweichung in diesen Galaxien eher vom gesamten HI-Gasgehalt als von lokalen Regionen beeinflusst wird.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine zunehmende Menge an HI-Gas das Entweichen von Lyα-Photonen erschwert, was auch das Entweichen ionisierender LyC-Photonen erschwert. Dies legt nahe, dass die Untersuchung des gesamten HI-Gehalts von Galaxien Einblicke in den Prozess der Reionisierung des Universums liefern kann.

Zukünftige Beobachtungen durch das James Webb Space Telescope (JWST) werden voraussichtlich qualitativ hochwertigere Daten über alte Galaxien aus der Reionisierungszeit liefern und so ein besseres Verständnis dieser bedeutenden Periode in der Geschichte des Universums ermöglichen.

Quellen: Lauren Elicker, University of Cincinnati