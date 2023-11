Das Potenzial von Kunststoffabfällen durch Biotechnologie erschließen

By

Die Biotechnologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir Nachhaltigkeit und Abfallmanagement angehen. Ein bahnbrechendes Projekt, das EU-finanzierte Projekt upPE-T, nutzt die Kraft von Enzymen und Gentechnik, um eine geschlossene Wertschöpfungskette für das Upcycling von Kunststoffabfällen zu schaffen.

Der Kernpunkt: Das Projekt upPE-T zielt darauf ab, die Abbauprodukte von Verpackungsabfällen aus Polyethylen (PE) und Polyethylenterephthalat (PET) in Polyhydroxyalkanoat vom Typ PHBV umzuwandeln, ein biologisch abbaubares Polymer, das für Verpackungen geeignet ist.

Traditionelle Herstellungsprozesse basieren auf nicht erneuerbaren Ressourcen, erzeugen einen hohen Energieaufwand und tragen zur Umweltverschmutzung bei. Im Gegensatz dazu nutzt das upPE-T-Projekt erneuerbare Ressourcen und ungiftige Reaktanten, um umweltfreundlichere Industrieprozesse zu erreichen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht das enzymatische Upcycling. Forscher haben innovative Vorbehandlungsmethoden entwickelt, um die Anfälligkeit von PET- und PE-Abfällen gegenüber enzymatischen Angriffen zu erhöhen. Diese Methoden umfassen die Reduzierung der Polymerkristallinität, die Schaffung reaktiver funktioneller Gruppen sowie die Erhöhung der Polymerpolarität und der spezifischen Oberfläche. Die Kombination dieser Vorbehandlungen hat sich als der effektivste Ansatz zur Steigerung der Effizienz enzymatischer Reaktionen erwiesen.

Um den enzymatischen Abbauprozess zu optimieren, haben sich Forscher auf Enzym-Engineering konzentriert. Durch die Anwendung computergestützter biologischer Methoden wurden neuartige Enzyme mit verbesserter katalytischer Aktivität und thermischer Stabilität entdeckt. Beim enzymatischen PET-Upcycling hat die Mutagenese zu einer verbesserten Prozessstabilität und hohen Raum-Zeit-Ausbeuten geführt. Allerdings ist der PE-Abbau aufgrund des Fehlens reaktiver Gruppen für einen enzymatischen Angriff schwieriger. Dennoch haben Forscher eine Kombination aus chemischer Oxidation und Enzymkaskade entwickelt, um diese Hürde zu überwinden.

Die Ausweitung des enzymatischen Upcycling-Prozesses ist ein entscheidender Schritt zur industriellen Umsetzung. Ziel des Projekts ist es, die Umwandlung von PET in größeren Maßstäben zu optimieren und so höhere Raum-Zeit-Ausbeuten mit weniger Enzymen zu erzielen. Darüber hinaus werden Anstrengungen unternommen, Nebenprodukte zurückzugewinnen und zu verwerten, was zur Kostensenkung und Minimierung der Umweltbelastung beiträgt.

Parallel zum enzymatischen Upcycling erforscht das Projekt upPE-T die Herstellung von PHBV aus Abfall und Sekundärrohstoffen. Forscher entwickeln eine Zellfabrik mit Haloferax mediterranei, einem halophilen Mikroorganismus, der für seine Fähigkeit bekannt ist, PHBV zu synthetisieren. Mithilfe gentechnischer Techniken wurden Schlüsselenzyme, die an der PHBV-Synthese beteiligt sind, überexprimiert, was zu einer gesteigerten Produktion und verbesserten Eigenschaften führte.

Das Projekt zielt außerdem darauf ab, einen nachhaltigeren Bioprozess zu schaffen, indem organische Abfälle als Kohlenstoffquelle für das Biomassewachstum genutzt werden und grüne Lösungsmittel bei der Gewinnung von PHBV aus Biomasse eingesetzt werden.

Das upPE-T-Projekt stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft dar. Durch die Nutzung der Kraft der Biotechnologie wird das Potenzial von Kunststoffabfällen erschlossen und in wertvolle und umweltfreundliche Materialien umgewandelt. Dieser innovative Ansatz legt den Grundstein für eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Zukunft.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist das upPE-T-Projekt?

Das upPE-T-Projekt ist eine EU-finanzierte Initiative, die die Verwendung von Kunststoffabfällen für die Herstellung biologisch abbaubarer Verpackungsmaterialien durch das enzymatische Upcycling von PE und PET untersucht.

2. Wie funktioniert enzymatisches Upcycling?

Beim enzymatischen Upcycling werden Kunststoffabfälle mithilfe von Enzymen in ihre Bestandteile zerlegt, die anschließend in neue Materialien umgewandelt werden können. Dieses Verfahren bietet eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Herstellungsmethoden.

3. Was ist PHBV?

PHBV steht für Polyhydroxybutyratvalerat, ein biologisch abbaubares Polymer mit hervorragenden physikalisch-chemischen Eigenschaften. Es wird im Projekt upPE-T aus den Abbauprodukten von PE- und PET-Abfällen hergestellt.

4. Welchen Beitrag leistet die Gentechnik zum Projekt?

Mithilfe gentechnischer Techniken werden Mikroorganismen wie Haloferax mediterranei verändert, um ihre Fähigkeit zur Produktion von PHBV zu verbessern. Durch die Überexpression wichtiger Enzyme, die an der PHBV-Synthese beteiligt sind, können Forscher die Produktion steigern und die Eigenschaften des Polymers verbessern.

5. Was sind die Hauptvorteile des upPE-T-Projekts?

Das upPE-T-Projekt bietet mehrere Vorteile, darunter eine geringere Umweltbelastung, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und die Entwicklung biologisch abbaubarer Verpackungsmaterialien. Durch das Upcycling von Kunststoffabfällen trägt es dazu bei, die Umweltverschmutzung und die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen zu minimieren.

