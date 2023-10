Neue Sternverfolgungssensoren ermöglichen die Erkennung von Satellitentrümmern

Es werden Sternverfolgungssensoren entwickelt, die Satelliten dabei helfen sollen, gefährliche Trümmer in der Umlaufbahn zu erkennen, die vom Boden aus nicht sichtbar sind. Star-Tracker nutzen die bekannte Position der Sterne, um Satelliten richtig auszurichten. Arcsec, ein belgischer Spezialist für Raumfahrzeugkomponenten, arbeitet mit dem portugiesischen Raumfahrt-Management-Unternehmen NeuraSpace zusammen, um einen Sterntracker zur Trümmererkennung zu entwickeln, der voraussichtlich bis 2025 im Weltraum demonstriert wird. Durch die Kombination der Sensoren von Arcsec mit den vorhandenen Daten von NeuraSpace aus öffentlichen Quellen und Bodenteleskopen Durch Partnerschaften wird das portugiesische Unternehmen in der Lage sein, viel kleinere Trümmer in der Umlaufbahn aufzuspüren. Unterdessen hat Redwire mit Sitz in Jacksonville, Florida, einen Sternentracker entwickelt, der Trümmer erkennen kann und innerhalb der nächsten sechs Monate im Orbit sein soll. Andere Hersteller prüfen ebenfalls die Entwicklung von Sterntrackern zur Trümmererkennung.

Eine Anwendung für Star-Tracker bei der Trümmerdetektion ist die Abbildung unkooperativer Objekte in unmittelbarer Nähe von Raumfahrzeugen. True Anomaly, ein in Denver ansässiger Satellitenhersteller, plant den Einsatz von Redwire SpectraTRAC-Sternverfolgern und -Kameras für Raumfahrzeuge, die diesem Zweck gewidmet sind. Luis Gomes, CEO des Kleinsatellitenspezialisten AAC Clyde Space, erklärt, dass Sterntracker bereits nicht-himmlische Objekte erkennen können, diese Daten jedoch normalerweise ignoriert werden, um Rechenleistung an Bord zu sparen.

Arcsec erforscht außerdem Möglichkeiten, bereits im Orbit befindliche Sterntracker nachzurüsten, um Trümmer zu erkennen. Das Unternehmen hat bisher 50 Star-Tracker geliefert, hauptsächlich an kommerzielle Cubesats im erdnahen Orbit. Kunden von Star-Trackern davon zu überzeugen, auch Trümmer zu verfolgen, wäre zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, könnte aber das Markenimage der Betreiber verbessern. Die Partnerschaft zwischen Arcsec und NeuraSpace bietet einen Anreiz für Star-Tracker-Benutzer, Trümmerwächter zu werden, da Kunden von der Plattform für das Weltraumverkehrsmanagement einen besseren Service und bessere Einblicke erhalten würden.

Quellen:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026