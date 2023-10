Die neuesten Aktivitäten auf der Internationalen Raumstation: Mikroorganismen, physikalische Forschung und Vorbereitungen für Weltraumspaziergänge

By

Die Besatzung der Expedition 70 der Internationalen Raumstation (ISS) war mit verschiedenen Forschungsaktivitäten und Vorbereitungen für einen bevorstehenden Weltraumspaziergang beschäftigt. Am Dienstag, 10. Oktober, konzentrierten sich die Astronauten auf physikalische Forschung und Humanstudien.

Der NASA-Astronaut Loral O'Hara arbeitete am Cold Atom Lab, einem Gerät, das das Quantenverhalten von Atomen bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt beobachtet. Sie installierte neue Komponenten und schloss die Strom- und Datenkabel im Labor wieder an. Unterdessen baute Satoshi Furukawa von der JAXA im Kibo-Labormodul eine Ausrüstung für Verbrennungsexperimente auf, um zu untersuchen, wie sich Mikrogravitation auf Flammen auswirkt, und um den Brandschutz auf Raumfahrzeugen zu verbessern.

In einem anderen Bereich der ISS bediente sich die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli mit dem Ultrasound 2-Gerät, um O'Haras Hals-, Schulter- und Beinvenen zu scannen. Diese Venenscan-Studie wurde im Columbus-Labormodul mit Unterstützung von Ärzten vor Ort durchgeführt.

Auch die Vorbereitungen für einen bevorstehenden Weltraumspaziergang liefen. Die Astronauten Moghbeli, Furukawa, O'Hara und Kommandant Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation diskutierten die für den Weltraumspaziergang geplanten Robotikverfahren. Moghbeli und Furukawa werden den Roboterarm Canadarm2 bedienen, um O'Hara und Mogensen während des Weltraumspaziergangs zu unterstützen.

Zusätzlich zu diesen Aktivitäten arbeiteten die Kosmonauten Nikolai Chub und Konstantin Borisov an Technologiestudien. Chub führte Tests an 3D-Druckwerkzeugen in der Schwerelosigkeit durch, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Lieferungen von der Erde zu verringern. Borisov fotografierte Wahrzeichen auf der Erde, um Daten zur Verbesserung der hochpräzisen Navigation für die Raumstation zu sammeln.

Insgesamt führt die Besatzung der Expedition 70 weiterhin eine breite Palette wissenschaftlicher Forschungen durch und bereitet sich auf Weltraumspaziergänge vor, um unser Verständnis von Mikroorganismen, der Physik im Weltraum und anderen wichtigen Bereichen der Weltraumforschung zu verbessern.

Quelle: NASA (National Aeronautics and Space Administration)