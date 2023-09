Die Sonnenaktivität wird voraussichtlich zu häufigeren und weitreichenderen Sichtungen des Nordlichts führen

By

Wissenschaftler haben auf einen deutlichen Anstieg der Sonnenfleckenbeobachtungen seit Ende 2022 hingewiesen, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führt, das Nordlicht, auch Aurora Borealis genannt, zu beobachten. Dieser Anstieg der Aktivität hat frühere Prognosen übertroffen und den geografischen Bereich erweitert, in dem die Lichter zu sehen sind. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, können Beobachter daher mit häufigeren Sichtungen des Nordlichts von verschiedenen Orten auf der Erde aus rechnen.

Laut NBC News sagen Wissenschaftler voraus, dass die nächsten 18 Monate die höchste Aktivität der letzten zwei Jahrzehnte aufweisen werden. Es wird erwartet, dass diese verstärkte Aktivität im kommenden Jahrzehnt anhält. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Sonnenaktivität bis zum Herbst 2024 schrittweise zunimmt, was die größte Chance bietet, die beeindruckende Aurora Borealis zu erleben.

Das Nordlicht fasziniert seit langem die Fantasie von Menschen auf der ganzen Welt. Dieses himmlische Phänomen tritt auf, wenn geladene Teilchen der Sonne mit Atomen in der Erdatmosphäre kollidieren. Diese Kollisionen erzeugen ein atemberaubendes Schauspiel bunter Lichter am Himmel, vor allem in den Polarregionen. Die Intensität der Lichter kann variieren und von schwachen Grüntönen bis hin zu leuchtenden Rot- und Violetttönen reichen.

Angesichts der jüngsten Zunahme der Sonnenfleckenbeobachtungen gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich die Bedingungen für die Beobachtung des Nordlichts erheblich verbessern werden. Dies bedeutet, dass nicht nur mehr Menschen die Möglichkeit haben, dieses Naturschauspiel zu sehen, sondern dass sie es möglicherweise auch von Orten aus betrachten können, die zuvor als unwahrscheinlich galten.

Weitere Forschungen sind im Gange, um den Zusammenhang zwischen Sonnenfleckenaktivität und der Häufigkeit und Reichweite des Nordlichts besser zu verstehen. Durch die Untersuchung dieser Muster können Wissenschaftler ihre Vorhersagen verbessern und genauere Vorhersagen für bevorstehende Himmelsereignisse liefern.

