Eine kürzlich in Environmental Chemistry Letters veröffentlichte Studie hat das Vorhandensein winziger Mikroplastikpartikel im Wolkenwasser aufgedeckt, das von hochgelegenen Gipfeln in Japan gesammelt wurde. Das Mikroplastik mit einer Größe von 7.1 bis 94.6 Mikrometern wurde in den Wolkenwasserproben nachgewiesen, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise die Wolkenbildung beeinflusst und sich möglicherweise auf das Klima auswirkt.

Es wurde bereits festgestellt, dass Mikroplastik, das sind Partikel mit einer Größe von weniger als 5 Millimetern, die Weltmeere, Flüsse, Böden und sogar die inneren Organe von Wildtieren verunreinigt. Eine wachsende Zahl von Untersuchungen hat auch gezeigt, dass Mikroplastik durch die Atmosphäre transportiert werden kann, indem es durch Wind und Gischt in die Luft geblasen wird und dann bei Regen auf den Boden zurückfällt. Nun legt diese neue Studie nahe, dass Mikroplastik auch in Wolken vorhanden sein kann.

Die Forscher sammelten Wolkenwasserproben mit Feindrahtgeräten und analysierten sie mithilfe bildgebender Verfahren. Sie fanden Mikroplastik aus neun verschiedenen Kunststoffarten, darunter Polyethylen, Polypropylen und Polyethylenterephthalat. Jeder untersuchte Liter Wolkenwasser enthielt zwischen 6.7 und 13.9 Mikroplastik, obwohl die tatsächlichen Zahlen aufgrund eines möglichen Partikelverlusts während der Sammlung höher sein könnten.

Die Studie legt nahe, dass Mikroplastik als Wolkenkondensationskeime oder Eiskeime wirken und die Wolkenbildung beeinflussen könnte. Dies könnte Auswirkungen auf das Erdklima haben, da Wolken Sonnenlicht reflektieren und den Planeten abkühlen können oder zur Freisetzung von Treibhausgasen wie Methan und Kohlendioxid beitragen und so die Erde erwärmen können.

Allerdings hegen einige Experten Zweifel an der direkten Auswirkung von Mikroplastik auf die Wolkenbildung. Sie argumentieren, dass das Vorhandensein von Mikroplastik in Wolken einfach bedeuten könnte, dass die Partikel mit der Luftmasse transportiert werden und den Wolkenbildungsprozess selbst nicht direkt beeinflussen.

Angesichts des prognostizierten Anstiegs der Kunststoffabfallproduktion ist die Bestimmung der Auswirkungen von Kunststoffen auf die Systeme, Ökosysteme und die Gesundheit der Erde von entscheidender Bedeutung. Da zwischen den 26er und 1950 schätzungsweise 2050 Milliarden Tonnen Plastikmüll erwartet werden, ist weitere Forschung erforderlich, um die Auswirkungen von Mikroplastik auf Wolkenbildung und Klima vollständig zu verstehen.

