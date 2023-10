Die Zusammenarbeit von ThoughtWorks mit der IUCAA führt zur automatisierten Datenverarbeitung für das MeerKAT-Radioteleskop

ThoughtWorks, ein auf Software und digitale Transformation spezialisiertes Beratungsunternehmen, hat erfolgreich mit dem Interuniversitären Zentrum für Astronomie und Astrophysik (IUCAA) zusammengearbeitet, um automatisierte Datenverarbeitungssoftware für das MeerKAT-Radioteleskop zu entwickeln und zu implementieren. Diese Zusammenarbeit, die sich über zwei Jahre erstreckte, hat zu vielversprechenden Ergebnissen bei der Weiterentwicklung der Fähigkeiten des MeerKAT-Radioteleskops geführt.

Im Gegensatz zu optischen Teleskopen ist MeerKAT Tag und Nacht in Betrieb, um Funksignale zu empfangen. Es wurde 2018 ins Leben gerufen, wird vom South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) betrieben und spielt eine entscheidende Rolle als Vorläufer der globalen Square Kilometre Array (SKA)-Initiative, die die Zusammenarbeit mehrerer Nationen beinhaltet. Mit 64 Antennen soll MeerKAT das empfindlichste und leistungsstärkste Radioteleskop der Welt werden und Südafrika und Australien abdecken.

Im Februar 2023 machten Wissenschaftler mit dem MeerKAT bei der Untersuchung einer fernen Galaxie eine aufregende Entdeckung. Sie beobachteten große Wasserstoffatome, sogenannte Rydberg-Atome, die noch nie zuvor in solchen Galaxien beobachtet wurden. Diese Atome, die in ionisierten interstellaren Gaswolken über die gesamte Galaxie verstreut sind, könnten wertvolle Einblicke in interstellares Gas und die Bildung von Rydberg-Atomen im Weltraum liefern.

Die Beteiligung von ThoughtWorks an dem Projekt konzentrierte sich auf die Entwicklung einer automatisierten Bildverarbeitungspipeline für Radioteleskope namens ARTIP. Diese Pipeline, die in Zusammenarbeit mit Dr. Neeraj Gupta von der IUCAA entwickelt wurde, hat den Datenverarbeitungsprozess revolutioniert. Bisher dauerte die manuelle Verarbeitung eines 1-TB-Datensatzes mehrere Monate und konnte zu Fehlern führen. Mit der ARTIP-Pipeline kann die Datenanalyse in nur 30 Minuten bis einer Stunde durchgeführt werden, was genaue Ergebnisse gewährleistet und den wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigt.

Die Zusammenarbeit zwischen ThoughtWorks und IUCAA hat nicht nur bedeutende Meilensteine ​​erreicht, sondern auch zu entscheidenden Entdeckungen geführt. Die automatisierte Verarbeitungspipeline half bei der Identifizierung eines „OH-Radikals“ außerhalb der Milchstraße, was auf die Möglichkeit hindeutet, Wasser (H₂O) im Weltraum zu finden. Allerdings gibt es noch viel zu tun, denn die Wissenschaftler rechnen mit einem Datensatz von rund 1.7 Beta-Bytes, für dessen Verarbeitung die ARTIP-Pipeline erforderlich sein wird.

Die Radioastronomie, ein Zweig der Astronomie, der sich auf die Erforschung des Himmels mithilfe von Radiofrequenzen konzentriert, stellt aufgrund der Verarbeitung großer Datenmengen besondere Herausforderungen dar. Die Entwicklung automatisierter Datenverarbeitungstools wie ARTIP ist für Radioastronomen von entscheidender Bedeutung, um wissenschaftliche Erkenntnisse effektiv zu vermitteln. Durch die Automatisierung werden der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verarbeitung und Analyse erheblich reduziert, sodass Forscher neue Erkenntnisse über den Ursprung des Lebens und die Kosmologie gewinnen können.

Quellen:

– ThoughtWorks

– Interuniversitäres Zentrum für Astronomie und Astrophysik (IUCAA)