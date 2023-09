Fortschrittliche Kameratechnologie ermöglicht die schnelle Rekonstruktion von Quantenzuständen

By

Forscher haben mithilfe fortschrittlicher Kameratechnologie eine bahnbrechende Technik entwickelt, um den vollständigen Quantenzustand verschränkter Teilchen schnell und effizient zu rekonstruieren. Diese innovative Methode ermöglicht die Echtzeitvisualisierung der Wellenfunktion zweier verschränkter Photonen und übertrifft damit bisherige Ansätze, die Stunden oder sogar Tage dauern konnten, deutlich. Zu den potenziellen Anwendungen dieses Durchbruchs gehören die Verbesserung der Quantenzustandscharakterisierung, der Quantenkommunikation und der Quantenbildgebungstechniken.

Die Natur der Verschränkung lässt sich anhand der Analogie eines Paares Schuhe verstehen. Wenn Sie einen Schuh zufällig auswählen, ist die Identität des anderen Schuhs sofort bekannt, unabhängig von seinem Standort im Universum. Allerdings besteht bis zum Zeitpunkt der Beobachtung eine inhärente Unsicherheit.

Die Wellenfunktion spielt eine zentrale Rolle in der Quantenmechanik und ermöglicht ein umfassendes Verständnis des Quantenzustands eines Teilchens. Es enthält Informationen über Eigenschaften wie Position, Geschwindigkeit und andere Eigenschaften des Partikels. Im Fall verschränkter Photonen ermöglicht die Wellenfunktion Wissenschaftlern, die Ergebnisse von Messungen an den Photonen vorherzusagen.

Die Quantenzustandstomographie, auch Quantentomographie genannt, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der es um die Bestimmung der Wellenfunktion eines Quantensystems geht. Bisherige auf projektiven Operationen basierende Methoden erforderten eine große Anzahl von Messungen und waren zeitaufwändig. Darüber hinaus hing die Qualität der Ergebnisse von der Komplexität des Versuchsaufbaus ab und war empfindlich gegenüber Rauschen.

Die neue Technik, die von Forschern der Universität Ottawa und der Universität Sapienza in Rom entwickelt wurde, nutzt digitale Holographie, eine Methode, die in der klassischen Optik zur Rekonstruktion von 3D-Objekten verwendet wird. Durch Überlagerung eines Biphotonenzustands mit einem bekannten Quantenzustand und Analyse der räumlichen Verteilung gleichzeitiger Photonenankünfte kann die unbekannte Wellenfunktion rekonstruiert werden. Eine fortschrittliche Kamera mit einer Auflösung im Nanosekundenbereich erfasst die Ereignisse und ermöglicht so eine schnelle Rekonstruktion.

Dr. Alessio D'Errico, einer der Co-Autoren des Forschungspapiers, betonte die erheblichen Vorteile dieses Ansatzes und erklärte, dass er exponentiell schneller als frühere Techniken sei und Skalierbarkeitsprobleme überwinde. Die potenziellen Auswirkungen dieser Forschung gehen über die akademische Welt hinaus, da sie das Potenzial hat, Fortschritte in der Quantentechnologie zu beschleunigen, einschließlich Quantenzustandscharakterisierung, Quantenkommunikation und Quantenbildgebungstechniken.

Diese Studie wurde in Nature Photonics veröffentlicht und von den Canada Research Chairs, dem Canada First Research Excellence Fund und dem NRC-uOttawa Joint Centre for Extreme Quantum Photonics (JCEP) finanziert.

Quellen:

– Naturphotonik