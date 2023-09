Eine neue Ära der wissenschaftlichen Forschung: Die Kraft von Röntgenlasern

By

In einer bemerkenswerten Entwicklung für die wissenschaftliche Forschung werfen fortschrittliche Röntgenlaser Licht auf die grundlegenden Prozesse der Natur. Diese leistungsstarken Werkzeuge zielen darauf ab, die komplexen atomaren Wechselwirkungen aufzudecken, die chemische Reaktionen antreiben, das Elektronenverhalten in Materialien steuern und die Geheimnisse der natürlichen Welt zu entschlüsseln. Durch das Verständnis dieser Mechanismen hoffen Wissenschaftler, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die es ihnen ermöglichen könnten, die bemerkenswerten Leistungen der Natur nachzubilden und effizientere Technologien zu entwickeln.

Der Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFEL) Linac Coherent Light Source (LCLS-II) am SLAC National Accelerator Laboratory hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht. Dieser hochmoderne Laser kann fast eine Million Röntgenblitze pro Sekunde erzeugen, eine enorme Leistungssteigerung im Vergleich zu Vorgängermodellen. Das SLAC-Labor stand in Zusammenarbeit mit der Stanford University und mit Unterstützung des Energieministeriums an der Spitze dieses bahnbrechenden Fortschritts.

Um Röntgenstrahlen zu erzeugen, beschleunigt das LCLS-II Elektronen auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit. Diese hochenergetischen Elektronen werden dann manipuliert, um Röntgenimpulse auszusenden. Durch die präzise Fokussierung dieser Impulse auf winzige Ziele können Forscher detaillierte Schnappschüsse von Molekülen in Aktion erhalten. Diese Bildsequenzen bieten einen filmischen Einblick in den komplizierten Tanz der Moleküle, während sie miteinander interagieren.

Der LCLS-II verfügt nicht nur über eine außergewöhnliche Leistung, sondern arbeitet auch bei außergewöhnlich niedrigen Temperaturen. Das Instrument nutzt Supraleiter, die auf eiskalte 2 Grad Kelvin gekühlt sind, kälter als die Weiten des Weltraums. Diese extreme Kälte ermöglicht eine präzise und kontrollierte Beschleunigung der Elektronen entlang eines 2 Kilometer langen Tunnels.

Die Ambitionen des LCLS-II gehen über seine derzeitigen Fähigkeiten hinaus. Wissenschaftler planen, das Instrument weiter zu verbessern und es in die Lage zu versetzen, „harte“ Röntgenstrahlen mit Wellenlängen zu erzeugen, die dem Abstand zwischen gebundenen Atomen ähneln. Diese harten Röntgenstrahlen bergen das Potenzial, komplexe Details über Atombindungen und die Winkel zwischen ihnen aufzudecken.

Die Schnittstelle zwischen Spitzentechnologie und wissenschaftlicher Neugier, die das LCLS-II verkörpert, eröffnet neue Grenzen in unserem Bestreben, die komplizierten atomaren Funktionsweisen der natürlichen Welt zu verstehen. Mit jedem Röntgenblitz kommen wir der Lösung der tiefsten Geheimnisse der Natur näher.

