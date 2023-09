Neues Quantenmaterial: Einzelne Graphen-Nanobänder erstmals kontaktiert

Wissenschaftlern der Empa und ihren internationalen Kooperationspartnern ist ein großer Durchbruch in der Quantentechnologie gelungen, indem sie erfolgreich einzelne atomar präzise Graphen-Nanobänder kontaktiert haben. Graphen-Nanobänder sind zweidimensionale Kohlenstoffstrukturen, die einzigartige physikalische Eigenschaften und eine Vielzahl elektrischer, magnetischer und optischer Effekte aufweisen. Die Untersuchung dieser Nanobänder ist jedoch eine Herausforderung, da ihre Quanteneigenschaften umso ausgeprägter werden, je schmaler sie sind. In dieser Studie verwendeten die Forscher Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Elektroden ähnlicher Größe, um einzelne Graphen-Nanobänder zu kontaktieren, die nur etwa 1 Nanometer breit sind.

In Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen bezog das Team die atomar präzisen Graphen-Nanobänder vom nanotech@surfaces-Labor der Empa und die Vorläufermoleküle vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Die Kohlenstoffnanoröhren wurden von einer Gruppe an der Universität Peking gezüchtet und die rechnerische Analyse erfolgte in Zusammenarbeit mit der University of Warwick.

Um einen präzisen Kontakt zwischen den Nanobändern und den Nanoröhrenelektroden sicherzustellen, mussten die Forscher sie sorgfältig auf demselben Substrat übertragen und ausrichten. Der Erfolg des Experiments wurde durch Ladungstransportmessungen bei niedrigen Temperaturen bestätigt. Die Forscher gehen davon aus, dass die robusten Quanteneffekte von Graphen-Nanobändern möglicherweise sogar bei Raumtemperatur beobachtbar sind, was erhebliche Auswirkungen auf das Design zukünftiger Quantenmaterialien haben könnte. Dieser Durchbruch bringt uns der Verwirklichung des Versprechens der Quantentechnologie mit ihrem Potenzial, verschiedene Bereiche wie Computer, Kommunikation und Materialwissenschaften zu revolutionieren, einen Schritt näher.

– Empa-Forscher und ihre internationalen Mitarbeiter haben erfolgreich Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Elektroden an einzelnen atomar präzisen Nanobändern befestigt. Bildnachweis: Empa

– In Nature Electronics veröffentlichter Forschungsartikel: „Einzelne lange Graphen-Nanobänder, kontaktiert durch aufgerollte Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Elektroden“ [Keine URL angegeben]

