Australien entwickelt CRISPR-basiertes Diagnosetool zur Erkennung von Affenpockenviren

Forscher in Australien haben mit MPXV-CRISPR ein bahnbrechendes Diagnosetool zum Nachweis des Affenpockenvirus (MPXV) entwickelt. Dieses Tool, das erste seiner Art in Australien, nutzt die CRISPR-Technologie, um das Virus mit bemerkenswerter Präzision und Geschwindigkeit zu erkennen. Die Forschung, eine Gemeinschaftsarbeit unter der Leitung des Peter Doherty Institute for Infection and Immunity und des Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, wurde in The Lancet Microbe veröffentlicht.

Während die CRISPR-Technologie vor allem für ihre Fähigkeiten bei der Genombearbeitung bekannt ist, hat sie sich in letzter Zeit zu einem leistungsstarken Werkzeug für Diagnosezwecke entwickelt. MPXV-CRISPR zielt auf spezifische genetische Sequenzen ab, die nur im MPXV-Virus vorkommen. Dr. Soo Jen Low von der University of Melbourne, einer der Co-Erstautoren der Studie, erklärte, dass CRISPR-basierte Diagnosetools wie hochpräzise Detektive wirken und schnell genetisches Material identifizieren, das mit bestimmten Krankheitserregern in Zusammenhang steht.

Das MPXV-CRISPR-Tool ist so programmiert, dass es das Virus erkennt, indem es „Leitfäden“ erstellt, die auf einer Datenbank mit 523 MPXV-Genomen basieren. Wenn in einer klinischen Probe virale DNA vorhanden ist, wird das CRISPR-System zum Ziel geführt und sendet ein Signal aus, das das Vorhandensein des Virus anzeigt. Die Empfindlichkeit und Präzision dieser Testmethode ist mit Goldstandard-PCR-Methoden vergleichbar, bietet jedoch den Vorteil, dass Ergebnisse in einem Bruchteil der Zeit geliefert werden.

Eine der bahnbrechenden Eigenschaften von MPXV-CRISPR ist die Geschwindigkeit, mit der eine Diagnose gestellt werden kann. Bei der herkömmlichen Affenpocken-Diagnostik sind häufig zentralisierte Laboreinrichtungen erforderlich, was dazu führen kann, dass es mehrere Tage dauert, bis die Testergebnisse vorliegen. Im Gegensatz dazu kann MPXV-CRISPR den Virus in nur 45 Minuten erkennen und ermöglicht so eine schnelle Erkennung vor Ort.

Das Forschungsteam arbeitet derzeit daran, MPXV-CRISPR in ein tragbares Gerät umzuwandeln, das an Pflegestationen im ganzen Land eingesetzt werden kann. Dies würde eine schnellere und leichter zugängliche Diagnose ermöglichen, insbesondere in abgelegenen Gebieten oder an Orten mit begrenzten Ressourcen. Ziel des Teams ist es, die Behandlung von Affenpocken zu revolutionieren, die Patientenergebnisse zu verbessern und die Reaktion der öffentlichen Gesundheit auf künftige Ausbrüche zu verbessern.

An der Forschungskooperation waren das Peter Doherty Institute, das Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, das Melbourne Sexual Health Centre und die Monash University beteiligt.

Quellen:

– Die Lancet-Mikrobe

– Peter Doherty Institut für Infektion und Immunität

– Walter und Eliza Hall Institut für medizinische Forschung