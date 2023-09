Wir stellen MPXV-CRISPR vor: Ein revolutionäres Diagnosetool für das Affenpockenvirus

Ein Team von Wissenschaftlern des Peter Doherty Institute for Infection and Immunity und des Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research hat ein bahnbrechendes Diagnosetool namens MPXV-CRISPR entwickelt. Dieses in The Lancet Microbe veröffentlichte Tool nutzt die CRISPR-Technologie, um das Affenpockenvirus (MPXV) in klinischen Proben schnell und genau zu erkennen und übertrifft damit bestehende Diagnosemethoden. Es zielt speziell auf genetische Sequenzen ab, die nur für MPXV gelten, und ist damit die erste CRISPR-basierte Diagnosemethode dieser Art in Australien.

Die CRISPR-Technologie, die für ihre Fähigkeiten zur Genombearbeitung bekannt ist, wird jetzt für diagnostische Zwecke eingesetzt. Dr. Soo Jen Low, Forschungsbeauftragter am Doherty Institute und Co-Erstautorin der Studie, beschreibt CRISPR-basierte Diagnostik als präzise Detektive, die spezifische Hinweise auf das Vorhandensein von Krankheitserregern identifizieren. Im Fall von MPXV-CRISPR ist es „programmiert“, das Virus zu erkennen, indem es Leitfäden entwickelt, die an bestimmte Teile der viralen DNA binden.

Wenn in einer klinischen Probe virale DNA nachgewiesen wird, wird das CRISPR-System zum Ziel geführt und sendet ein Signal aus, um das Vorhandensein des Virus anzuzeigen. Diese Diagnosemethode erreicht eine vergleichbare Empfindlichkeit und Präzision wie Goldstandard-PCR-Methoden, jedoch in einem Bruchteil der Zeit.

Eines der bahnbrechenden Merkmale von MPXV-CRISPR ist die schnelle Diagnosestellung. Aktuelle Affenpocken-Diagnosen benötigen oft Tage, um Ergebnisse zu liefern, wohingegen MPXV-CRISPR das Virus in nur 45 Minuten erkennen kann. Das Team arbeitet derzeit daran, diese Technologie in ein tragbares Gerät umzuwandeln, das zum Nachweis des Affenpockenvirus vor Ort in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden kann.

Dr. Shivani Pasricha, Senior Research Officer am Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research und Co-Senior-Autor der Studie, betont die potenziellen Auswirkungen von MPXV-CRISPR auf die öffentliche Gesundheit. Durch die Verbesserung des Zugangs zu schnellen und zuverlässigen Diagnosen, insbesondere in Gebieten mit begrenzten Ressourcen oder abgelegenen Standorten, könnte dieser dezentrale Testansatz die Behandlung beschleunigen und die Patientenergebnisse verbessern.

An der Zusammenarbeit zwischen den Forschungseinrichtungen waren das Doherty Institute, das Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, das Melbourne Sexual Health Centre und die Monash University beteiligt.

– Soo Jen Low et al, Schneller Nachweis des Affenpockenvirus mithilfe eines CRISPR-Cas12a-vermittelten Assays: eine Laborvalidierungs- und Bewertungsstudie, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9