Der kommerzielle Walfang im 20. Jahrhundert hat genetische Spuren bei überlebenden Walen hinterlassen

Untersuchungen der Oregon State University zeigen, dass der kommerzielle Walfang im 20. Jahrhundert einen nachhaltigen Einfluss auf die genetische Vielfalt der heute überlebenden Wale hatte. Die Studie verglich DNA aus Walknochen, die auf der Insel South Georgia gefunden wurden, mit DNA aus heutigen Walpopulationen und lieferte starke Hinweise auf einen Verlust mütterlicher DNA-Abstammungslinien bei Blau- und Buckelwalen.

Die Forscher fanden heraus, dass diese mütterlichen Abstammungslinien, die mit kulturellen Erinnerungen wie Nahrungs- und Brutplätzen verbunden sind, durch den kommerziellen Walfang verloren gingen. Dieser Verlust bedeutet, dass auch das über Generationen weitergegebene Wissen über diese wichtigen Aspekte im Leben der Wale verloren gegangen ist.

Die Insel Südgeorgien, auf der sich einst mehrere Walfangstationen befanden, war im 20. Jahrhundert Schauplatz umfangreicher Walfangaktivitäten. Mehr als 2 Millionen Wale wurden in dieser Zeit auf der Südhalbkugel getötet, allein 175,000 in der Nähe der Insel South Georgia. Die Insel ist noch immer mit Walknochen übersät, was die historischen Spuren des Massakers verrät. Die kalten Temperaturen auf der Insel haben diese teilweise über 100 Jahre alten Knochen konserviert.

Während sich die Walpopulationen im Südatlantik seit der Einstellung des kommerziellen Walfangs zu erholen beginnen, sind die Sichtungen von Walen rund um die Insel Südgeorgien gering. Dies deutet darauf hin, dass die lokalen Populationen möglicherweise ausgerottet wurden, was zu einem Verlust des kulturellen Gedächtnisses der Wale geführt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Wale diesen Lebensraum möglicherweise wiederentdecken, da ihre Zahl langsam zunimmt.

Die von der Oregon State University durchgeführte Forschung analysierte DNA aus Walknochen, die auf der Insel South Georgia gefunden wurden, und verglich sie mit genetischen Informationen lebender Wale. Die Studie ergab, dass die genetische Vielfalt bei den Walen zwar weiterhin hoch ist, es aber Hinweise auf einen Verlust mütterlicher DNA-Abstammungslinien bei den Blau- und Buckelwalpopulationen gibt. Die Forscher gehen davon aus, dass mit dem Tod älterer Wale die Gefahr besteht, dass mehr mütterliche Abstammungslinien verloren gehen.

Die Erhaltung der genetischen Informationen dieser Wale ist entscheidend für das Verständnis ihrer Vergangenheit und die Sicherung ihrer Zukunft. Die Forscher betonen, dass wir ohne ein gutes Verständnis der Geschichte dieser Walpopulationen zukünftige Veränderungen nicht messen oder vorhersehen können. Die Studie bietet die Möglichkeit, die Geschichte dieser Walpopulationen zu rekonstruieren und Aufschluss darüber zu geben, was durch Walfangaktivitäten wirklich verloren ging.

Da der Klimawandel die Temperaturen weiter ansteigen lässt, könnte sich die DNA in den Walknochen auf der Insel Südgeorgien verschlechtern. Daher dient diese Forschung als Mittel, diese wichtigen historischen Informationen auf unbestimmte Zeit zu bewahren und künftige Erhaltungsbemühungen zu leiten.

Quelle: Marine Mammal Institute der Oregon State University

Definitionen:

– DNA: Desoxyribonukleinsäure, ein Molekül, das genetische Informationen und Anweisungen für Entwicklung, Funktion, Wachstum und Fortpflanzung trägt.

– Mütterliche Abstammungslinie: Die genetische Abstammungslinie, die über die weibliche Linie weitergegeben wird und kulturelle Erinnerungen und Wissen umfassen kann.

– Ausgestorben: Ein Begriff, der das örtliche Aussterben beschreibt, wenn eine Art in einem bestimmten Gebiet nicht mehr vorkommt.

