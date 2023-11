Aufdeckung der vielfältigen und evolutionären Geschichte der Krokodile

Krokodile wecken mit ihrer robusten Panzerhaut und ihren räuberischen Gewohnheiten oft Gedanken an uralte Tiere, die seit Millionen von Jahren weitgehend unverändert geblieben sind. Neuere Forschungen haben jedoch eine weitaus dynamischere und vielfältigere evolutionäre Vergangenheit dieser faszinierenden Kreaturen enthüllt.

Obwohl derzeit etwa 28 lebende Krokodilarten bekannt sind, stellt dies nur einen Bruchteil der vielfältigen Gruppe dar, die im Laufe der Geschichte existierte. Zwei neue Studien haben Licht auf die Ursprünge der Krokodile und ihre weite Verbreitung auf der ganzen Welt sowie auf die Entwicklung ihres charakteristischen langsamen Wachstums geworfen.

Diesen Studien zufolge entstand die größere moderne Gruppe der Krokodile wahrscheinlich vor etwa 145 Millionen Jahren in Europa. Von da an gingen ihre Vorfahren in verschiedene Abstammungslinien über, wobei Krokodile die Fähigkeit entwickelten, Salzwasser zu vertragen. Diese Anpassung ermöglichte ihnen eine weltweite Verbreitung, während Alligatoren auf Süßwasserumgebungen beschränkt blieben. Diese Ergebnisse wurden in Royal Society Open Science veröffentlicht.

„Die Fähigkeit von Krokodilen, Salzwasserkörper zu durchqueren, hat es ihnen ermöglicht, im Vergleich zu Alligatoren eine viel größere geografische Verbreitung zu erreichen“, erklärt Professor Paul Barrett, ein an der Forschung beteiligter Paläontologe am Natural History Museum. „Verschiedene Krokodiluntergruppen haben in verschiedenen Regionen gediehen und ihren Ursprung gehabt.“

Die Forschung verfolgte nicht nur die Evolutionsgeschichte und Verbreitung der Krokodile, sondern untersuchte auch ihre einzigartigen Wachstumsmuster. Es stellte sich heraus, dass die bei modernen Krokodilen beobachtete langsame Wachstumsrate eine sekundäre Anpassung war, die bei ihren entfernten Verwandten nicht vorkam. Diese in Current Biology vorgestellte Studie ergab auch, dass Krokodile und Vögel, die eng miteinander verwandt sind, seit über 220 Millionen Jahren unterschiedliche physiologische Strategien aufweisen.

Die reiche und abwechslungsreiche Evolutionsgeschichte der Krokodile umfasst faszinierende Kreaturen, die sich deutlich von ihren heutigen Artgenossen unterscheiden. Einige alte Krokodile waren Pflanzenfresser, besaßen ähnliche komplexe Zähne wie Säugetiere und ernährten sich wahrscheinlich von verschiedenen Früchten, Knollen und Farnen. Weitere Arten verfügten über marine Anpassungen, wie zum Beispiel Flossen anstelle von Füßen und stromlinienförmige Körper. Dies zeigt, dass Krokodile im Laufe ihrer Geschichte eine Reihe ökologischer Nischen erkundet haben.

Durch die Untersuchung dieser Vielfalt erhalten Forscher Einblicke in die vielfältigen Lebensgeschichten von Krokodilen. Während große Reptilien oft mit langsamem Wachstum in Verbindung gebracht werden, waren die alten Krokodile tatsächlich schnell wachsend und aktiv. Der Übergang zu langsamerem Wachstum erfolgte in einem späteren Stadium ihrer Evolution und wird nicht nur auf ihre semi-aquatische Lebensweise zurückgeführt.

Während viele Fragen zu den spezifischen Auslösern für verlangsamtes Wachstum und evolutionäre Veränderungen bei Krokodilen offen bleiben, bietet diese Forschung ein tieferes Verständnis ihrer faszinierenden Geschichte und der bemerkenswerten Anpassungen, die sie im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie viele Krokodilarten gibt es heute?

Es gibt ungefähr 28 bekannte lebende Krokodilarten, die in tropischen und subtropischen Regionen auf der ganzen Welt vorkommen.

2. Wo tauchten moderne Krokodile erstmals auf?

Nach neueren Forschungen entstand die größere Gruppe der modernen Krokodile wahrscheinlich vor etwa 145 Millionen Jahren in Europa.

3. Was ist der Unterschied zwischen Krokodilen und Alligatoren?

Krokodile und Alligatoren unterschieden sich in Nordamerika voneinander. Krokodile vertragen Salzwasser und können sich daher weltweit ausbreiten, während Alligatoren auf Süßwasserlebensräume beschränkt bleiben.

4. Sind Krokodile und Vögel verwandt?

Krokodile und Vögel sind eng verwandte evolutionäre Cousins. Sie haben einen gemeinsamen Vorfahren und zeigen seit über 220 Millionen Jahren unterschiedliche physiologische Strategien.

5. Haben alte Krokodile Pflanzen gefressen?

Ja, einige alte Krokodile ernährten sich pflanzenfressend, besaßen ähnliche Zähne wie Säugetiere und ernährten sich wahrscheinlich von Früchten, Knollen und Farnen.

